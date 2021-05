La cucina è un ambiente a noi molto familiare, spesso infatti ci ritroviamo qui per soddisfare le nostre esigenze nutritive, ma anche per dare libero sfogo alla nostra fantasia. Ci cimentiamo nella preparazione di squisite ricette dolci e salate, che gratificano il nostro palato e aumentano la nostra autostima.

Squisite ricette

Per preparare una deliziosa torta alle mele che ci farà fare davvero un figurone oltre ad inebriare il nostro palato e a caricare la nostra autostima è possibile utilizzare questa ricetta.

Oppure se vogliamo cimentarci nella preparazione di una squisita torta allo yogurt possiamo cliccare qui.

Ma quante volte è capitato di voler preparare una torta e non avere il lievito in dispensa? Questo ci scoraggia e molto spesso decidiamo di gettare la spugna e non preparare più alcuna delizia. Ma le soluzioni esistono e sono anche economiche e facili da mettere in pratica.

Perché aggiungere il lievito nei dolci

Il lievito è una miscela di bicarbonato di sodio e acido tartarico che a contatto con il calore genera bolle d’aria che accrescono il nostro impasto. Esso viene utilizzato nella preparazione di numerose ricette per raddoppiarne l’impasto e renderli morbidi e spumosi. Ma esso dà all’impasto anche morbidezza e stabilità, oltre che friabilità, tant’è che lo ritroviamo spesso nelle ricette della pasta frolla. Se però per qualsiasi ragione vogliamo sostituire nel nostro impasto il lievito, ed ottenere lo stesso torte altissime e spumose possiamo utilizzare questi facili rimedi.

Torte sempre alte e morbidissime, buone da leccarsi i baffi anche senza lievito con questi trucchetti facili e veloci che pochi conoscono

Una prima alternativa è utilizzare nel nostro impasto 6 g di bicarbonato più 40 ml di aceto di mele. Da aggiungere al nostro impasto proprio come facciamo con il lievito.

Oppure possiamo aggiungere alla preparazione 2g di cremor tartaro e 3 albumi montati a neve fermissima.

Andrà benissimo anche utilizzare 6 g di bicarbonato di sodio e 70 g di yogurt bianco.

O ancora aggiungere all’ impasto 4 g di idrolitina e 20 ml di acqua.

Dunque dopo aver letto come ottenere torte sempre alte e morbidissime buone da leccarsi i baffi anche senza lievito con questi trucchetti facili e veloci che pochi conoscono non ci saranno più scuse per non cimentarsi nella preparazione di una deliziosa torta o di soffici plum-cake.