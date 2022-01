Torte, muffin e ciambelloni non lievitano e si spaccano ma ecco gli errori di cottura più comuni

Preparare un dolce per qualcuno o per se stessi è un gesto semplice che può cambiare la giornata. Chi non gioisce nel vedersi regalare una fetta di torta o una crostata? Allora, scegliamo la ricetta, ci procuriamo gli ingredienti necessari e li mettiamo insieme.

Poi arriva il momento di versare l’impasto nello stampo e di infornare. Il dolce dal vetro del forno sembra bellissimo e lievita perfettamente. Negli ultimi minuti di cottura, però, si formano delle crepe al centro. Come se non bastasse, appena sfornato il nostro dolce si sgonfia completamente.

Tutto il lavoro è rovinato. Purtroppo, è una situazione che capita spesso nel caso di preparazioni dolci lievitate. Allora, cosa fare quando torte, muffin e ciambelloni non lievitano? Lo scopriamo in questo articolo grazie ai consigli dei nostri esperti di pasticceria.

Come evitare torte basse e dure che non lievitano

Per sfornare dolci perfetti bisogna seguire attentamente i passaggi indicati dalle ricette. Infatti, la pasticceria si basa su reazioni chimiche, basta un singolo errore per mandare all’aria il nostro lavoro.

Riguardo la lievitazione, uno degli errori più comuni riguarda il forno. Prima di infornare il dolce, la temperatura del forno deve essere abbastanza alta. Anzi, rispetto alla ricetta, dovrebbe essere poco più alta (10° C circa). Infatti, ogni volta che apriamo lo sportello una parte di calore si disperde.

In cottura, anche se la torta ci appare bella gonfia, non cediamo ad aprire lo sportello. Dovrà passare almeno metà del tempo previsto. L’aria fredda interrompe la lievitazione. Inoltre, la teglia dovrà essere sempre posizionata al centro del forno. Solo così la cottura sarà uniforme.

Un altro errore consiste nel non montare bene gli albumi, fondamentali per una torta ben gonfia. Ecco perché bisogna lavorarli a neve fermissima e incorporarli agli altri ingredienti con movimenti dall’alto verso il basso.

Torte, muffin e ciambelloni non lievitano e si spaccano ma ecco gli errori di cottura più comuni

Un altro difetto estetico molto comune nelle torte è il cosiddetto effetto vulcano. Succede quando la torta si gonfia a tal punto da creparsi in superficie. La conseguenza è che l’aria all’interno fuoriesce e il dolce sprofonda diventando piatto.

I motivi per cui ciò può accadere sono diversi. Il primo è che le pareti della tortiera a volte si scaldano troppo e il dolce cresce nella parte centrale fino a rompersi. In questo caso utilizzare della carta forno può risolvere il problema. Anche un uso eccessivo di lievito può avere il medesimo effetto, quindi cerchiamo di non esagerare con la dose.

La temperatura troppo alta del forno può costringere la torta a sfogare il calore al centro rompendosi. Generalmente la temperatura per i forni statici è di 180° C, mentre per quelli ventilati 160° C.

