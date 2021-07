La ricetta odierna presenta una torta senza grassi e senza zuccheri, adatta a chi è attento alle calorie. Ma anche perfetta per chi intende mangiare sano, con gusto e senza cadere preda dei sensi di colpa.

Ecco dunque la torta senza zucchero ma super golosa e sfiziosa per una colazione o merenda senza rinunce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Illustriamo l’occorrente per preparare questa super golosa e sfiziosa

Ingredienti:

Passiamo a lavorare gli ingredienti prima di infornare la nostra torta senza zucchero

Preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180°. In una ciotola versiamo la farina di mandorle, quella integrale e il lievito per dolci, poi mescoliamo bene il tutto.

Adesso laviamo e peliamo le carote e trasferiamole in un mixer per grattugiarle. Ora prendiamo un’altra ciotola e montiamo a neve ben ferma gli albumi delle uova.

A parte, con una frusta elettrica lavoriamo i tuorli con la stevia, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Inglobiamo a questo la parte secca degli ingredienti, cioè la farina di mandorle, quella integrale e il lievito per dolci. Procediamo con movimenti lenti, aiutandoci con una spatola.

Pronti ad infornare la nostra torta senza zucchero ma super golosa e sfiziosa per una colazione o merenda senza rinunce

Ora aggiungiamo le carote grattugiate e alla fine inglobiamo anche gli albumi montati a neve. Procediamo dall’alto verso il basso e sempre molto lentamente.

Versiamo il composto ottenuto in una tortiera quadrata di 20 cm foderata di carta forno e lasciamo cuocere per circa 30 minuti. La torta bassa dovrà risultare umida dentro e presentare una crosticina esterna.

A questo punto sforniamo il nostro dolce e lasciamo raffreddare.

Serviamo la nostra torta dopo aver spolverizzato con del cacao amaro. Ora siamo finalmente pronti per gustarla, magari accompagnandola ad una bevanda di soia o di mandorle ma senza zuccheri aggiunti.

Approfondimento

Ecco il dolce paradisiaco facile da fare che sta spopolando in questa estate 2021.