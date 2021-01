Un successo assicurato in pochi minuti! Un asso nella manica da tirar fuori quando non si ha a diposizione molto tempo per realizzare una torta. Adatto non solo per concludere in dolcezza il pranzo o la cena ma il dessert che la Redazione vuole proporre questa sera ai suoi Lettori è ottimo anche per cominciare la giornata con il piede giusto.

Inoltre, la ricetta non prevede le uova. Bandito anche il lattosio. Dunque, questa preparazione può essere utile in presenza di ospiti intolleranti o allergici. Dunque, senza perdersi in chiacchiere, entriamo subito nel vivo della ricetta elencando gli ingredienti della squisita torta di carote senza uova e senza lattosio.

Ingredienti

a) 300 g di carote, possibilmente già pulite;

b) 200 g di farina di tipo 2 oppure farina integrale;

c) 150 g di zucchero semolato;

d) 50 g di fecola di patate;

e) 100 ml di olio di semi di girasole;

f) 50 ml di acqua;

g) il succo di un’arancia grande;

h) 1 bustina di lievito per dolci;

i) 1 pizzico di sale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Torta senza uova e senza lattosio, ecco come fare un figurone in soli 30 minuti. Procedimento

Per realizzare una favolosa torta alle carote senza l’aggiunta di uova e lattosio, bisognerà pulire e pelare le carote prima di pesarle, poi ridurle a pezzetti e inserirle in un mixer. Frullare per ottenere una polpa di carote. Dopo qualche minuto, versare l’olio e mescolare con cura. A questo punto, versare anche il succo e poi anche la buccia grattugiata dell’arancia.

Successivamente, sarà il turno dello zucchero, poi setacciare la farina e unirla al composto. Incorporare anche la fecola di patate ed, infine, il lievito. Solo dopo, aggiungere a filo l’acqua e amalgamare tutti gli ingredienti. Ultimissimo passaggio, aggiungere un pizzico di sale.

Ora, l’impasto è pronto per essere cotto. Prendere uno stampo da plum-cake o una tortiera ricoperta con un foglio di carta da forno. Versare l’impasto al suo interno e livellarlo con un cucchiaio. A questo punto, far cuocere in forno statico già caldo alla temperatura di 180° per circa 30 minuti.

Ed ecco che una volta cotta, la torta sarà pronta per essere gustata in compagnia. Un consiglio, far raffreddare e prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo. Il figurone è assicurato, senza troppi sforzi e con un dolce davvero semplice e delizioso.

Se “Torta senza uova e senza lattosio, ecco come fare un figurone in soli 30 minuti” è stato utile ai Lettori, si suggerisce anche “4 trucchetti furbi per sostituire le uova nella pasta frolla e renderla eccezionale“.