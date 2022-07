Le albicocche sono un frutto tipicamente estivo e molto amato anche dai bambini. Oltre ad avere tantissime utili proprietà nutrizionali, sono anche estremamente versatili e si possono usare in molte ricette. Quella proposta nell’articolo di oggi, per esempio, è una variante di una torta alle albicocche semplicissima ma di sicuro effetto. Si chiama torta delle api, e vengono usate appunto le albicocche proprio per realizzare delle simpatiche guarnizioni che ricordano questo utilissimo animaletto. È una torta buonissima ma anche estremamente scenografica, perché anche l’occhio vuole la sua parte! Ecco ingredienti e dosi per una torta semplice e sofficissima.

Gli ingredienti

130 g di farina;

300 g di zucchero;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

100 g di olio di semi;

4 tuorli d’uovo;

6 albumi d’uovo;

2 uova intere;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

500 ml di latte;

1 bacca di vaniglia;

3 cucchiai di maizena;

500 g di marmellata di albicocche;

150 ml di acqua;

3 g di colla di pesce;

10 albicocche;

50 g di cioccolato fondente;

Zuccherini decorativi;

Mandorle tagliate a lamelle.

Torta semplice e sofficissima non la paradiso ma questa ricetta della nonna

La preparazione della torta si divide in 4 fasi: la base, la crema, la gelatina e i decori. Per prima cosa la base: in una terrina mescolare farina, lievito e 200 g di zucchero. Aggiungere l’essenza di vaniglia, l’olio e i tuorli d’uovo. Con una frusta montare gli ingredienti a neve ferma. Aiutandosi con una spatola, aggiungere gli albumi e mescolare dal basso verso l’alto, delicatamente. Il composto così realizzato va trasferito in uno stampo rettangolare, rivestito di carta forno. Cuocere in forno ventilato a 180 gradi, avendo cura di preriscaldare prima.

Per la crema, invece, partire incidendo il baccello di vaniglia per tirar fuori i semini. Per questa operazione è importante utilizzare il piatto di una lama liscia. Mettere sia il baccello che i semini in un pentolino con il latte, per portarlo poi a ebollizione. Sbattere i tuorli con lo zucchero e incorporarli prima con la maizena e poi col latte filtrato a filo. Mescolare costantemente durante l’operazione. Trasferire tutto nel pentolino con il latte e la vaniglia e cuocere a fiamma bassa per ottenere una crema abbastanza densa, perfetta per una torta sofficissima.

Ora tocca alla gelatina: la colla di pesce va lasciata in ammollo nell’acqua fredda per 10 minuti. Nel mentre scaldare in un pentolino la marmellata con l’acqua. Aggiungere i fogli di colla di pesce ben strizzati. Mescolare per far sciogliere il tutto, e filtrare il composto per renderlo liscio e senza grumi.

Ultimi dettagli

Ora, bisogna preparare le api con le albicocche, che vanno predisposte su un vassoio apposito protetto con la carta forno. Con il cioccolato sciolto a bagnomaria o in microonde si possono fare le striscette sul ‘dorso’ e il muso nero, aiutandosi con una sac-a-poche. Con gli zuccherini si fanno gli occhi, mentre con le mandorle le ali.

È il momento di assemblare il dolce. La base va tagliata in orizzontale e farcita con la crema, mentre il budino di marmellata va usato per cospargere la superficie uniformemente. Infine, disporre le api sulla glassa e riporre in frigo per un paio d’ore. Servire freddo.

