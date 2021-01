La pasticceria è tecnica, bilanciamento, misura e precisione. Niente a che fare, insomma, con la cucina che permette molte improvvisazioni. Se si vuol preparare una rivisitazione della sbrisolona, per la merenda della Befana, ecco una versione golosa.

Possiamo aggiungere una crema al cioccolato e frutta fresca come lamponi o alchechengi. Ecco come prepararla con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Ingredienti per la base sbrisolona e la decorazione

La lista degli ingredienti:

a) 150 grammi di burro;

b) 300 grammi di farina;

c) 150 grammi di zucchero semolato;

d) 150 grammi di farina di mandorle;

e) 75 grammi di farina di mais;

f) un uovo intero grande;

g) due tuorli ;

h) 20 grammi di liquore al maraschino;

i) una bacca di vaniglia;

l) lamponi freschissimi, due cestini;

m) 210 ml di latte;

n) mezza stecca di vaniglia;

o) 12 grammi di farina;

p) 4 grammi di fecola di patate;

q) due tuorli;

r) 35 grammi di zucchero semolato;

s) zucchero semolato, quanto basta per spolverizzare;

t) 120 grammi di panna liquida;

u) 180 grammi di cioccolato fondente a pezzetti.

Il ricco impasto con tre farine

Incorporiamo la farina bianca, quella di mais, la farina di mandorle e lo zucchero. Incidiamo la bacca di vaniglia, estraiamo la polpa e aggiungiamola all’impasto insieme ai tuorli e l’uovo, il maraschino e il burro a pezzetti.

Lavoriamo bene con le mani per amalgamare il tutto. Mettiamo l’impasto, schiacciandolo e appiattendolo, in una teglia tonda protetta con della carta per forno. Inforniamo a 180° per mezz’ora.

La crema pasticcera profumata alla vaniglia

Mentre cuoce la base della torta sbrisolona al cioccolato e lamponi freschi, prepariamo la crema pasticcera. Versiamo il latte in una casseruola e mettiamolo a scaldare con la stecca di vaniglia tagliata longitudinalmente.

In una terrina sbattiamo intanto i tuorli con lo zucchero, la farina e la fecola di patate. Stemperiamo il composto con un po’ di latte caldo. Quando il latte bolle, eliminiamo la vaniglia e aggiungiamo il composto di farina, uova e zucchero.

In questa fase bisogna amalgamare bene con la frusta, per evitare la formazione di grumi. Deve cuocere per tre minuti. Mentre raffredda in una bacinella, spolverizziamo con zucchero per evitare la pellicola in superficie.

Torta sbrisolona al cioccolato e lamponi freschi

Mettiamo la panna a scaldare in una casseruola fino all’ebollizione. Aggiungiamo il cioccolato finché non sarà completamente amalgamato. Uniamo la crema pasticcera e incorporiamo bene.

Quando sarà ben fredda, si potrà metterla in una sac à poche e creare dei grossi ciuffi al cioccolato. All’ultimo momento prima di servire, disporre i lamponi freschissimi sulla superficie.