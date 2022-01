La torta rustica o salata ha origini molto antiche, l’interno era farcito da ogni ben di Dio, a seconda di quello che suggeriva e offriva la stagione. Probabilmente, poi, nel periodo Medievale la parte esterna era scartata perché più dura e difficile da mangiare.

Con il tempo, a seconda delle varie risorse del territorio, ogni città e regione ha sviluppato delle specifiche ricette, risaltando le prelibatezze della zona. Tuttavia, è diffusa anche l’usanza di rimescolare gli ingredienti delle varie culture per dare vita a un vero mix tutto italiano.

Questo piatto, a volte, rispecchia anche un salvacena quasi gourmet, che non ha nulla da invidiare ad altre ricette più sofisticate. Inoltre, il lato positivo della torta salata è che non ha bisogno di grandi preparazioni e spesso può risultare molto semplice da realizzare. Se in frigorifero dobbiamo smaltire avanzi vari, poi, con questo tipo di portata potremo valorizzarli con gusto.

Torta salata non solo con broccoli e salsiccia ma anche con patate, carne macinata e tanti ortaggi irresistibili

Oltre a rappresentare un pasto completo a pranzo o a cena, la torta potrebbe essere perfetta da servire durante un aperitivo, accompagnato da un calice di vino o un prosecco.

La stagione invernale offrirebbe tante possibilità di arricchire l’interno di questa squisitezza, ma anche l’impasto è importante per il risultato finale.

Quando non abbiamo molto tempo sicuramente la soluzione è usare la pasta sfoglia, oppure potremo creare una base lievitata molto semplice. Basterà impastare farina olio, sale, acqua, lievito e, in aggiunta, latte o ricotta per rendere la torta molto soffice e morbida.

Per il ripieno poi potremo usare la fantasia e i prodotti della natura che abbiamo a disposizione, oltre i classici ingredienti che molti inseriscono.

Quindi, potremo preparare la torta salata non solo con broccoli e salsiccia, ma anche con altri fantastici prodotti, come pesce, patate e cicoria.

Potremo mettere la cicoria saltata con l’aglio e l’olio direttamente nell’impasto. A parte cuciniamo in padella gli avanzi di pesce sfilettato (merluzzo o sgombro) insieme alle patate tagliate bollite a pezzi. Mischiamo tutto e inseriamolo nell’impasto, nel caso della pasta sfoglia, invece, posizioniamolo al centro e inforniamo.

Un’altra ricetta

Se il pesce non è di nostro gradimento, un’altra gustosa ricetta prevede l’uso di un ortaggio, scamorza affumicata e carne macinata. Tagliamo a tocchetti la zucca e cuciniamola in padella con la salvia, aggiungiamo la carne mista macinata e, infine, inseriamo dei pezzi di golosa scamorza.

Non resterà che comporre la torta, posizionando l’impasto come una pizza con i bordi ripieni oppure potremmo chiudere il tutto per poi trovare all’interno una sorpresa golosa e profumata. Inforniamo a 190 gradi per almeno 30 minuti e serviamo ben calda e fumante o fresca, accompagnata con una salsa di yogurt.

Approfondimento

Bollito di carne sempre morbido e tenero con questi facili e infallibili trucchetti da chef