Tornare in forma dopo le feste è un desiderio che appartiene a tutti. Farlo senza rinunciare al gusto è un’impresa, ma non impossibile. Il Team di ProiezionidiBorsa intende mostrare come preparare una torta salata morbida e leggera per rimettersi in forma con gusto.

Ingredienti per la preparazione

220 grammi di farina 00;

acqua q.b;

30 ml di olio d’oliva;

sale q.b;

100 grammi di bresaola;

rucola q.b;

200 grammi di formaggio spalmabile;

grana a scaglie q.b.

Procedimento per la brisée senza burro

Quella di pasta brisée con rucola, grana e bresaola è la torta salata morbida e leggera per rimettersi in forma con gusto. La brisée è una preparazione solitamente a base di burro ma, per rendere la ricetta meno calorica, l’olio d’oliva (preferibilmente extravergine) sostituirà il burro.

Ecco come prepararla. Versare, in una boule da cucina, la farina e circa una punta di cucchiaino di sale. Aggiungere poco per volta i liquidi, quindi olio e acqua quanto basta. Mescolare gli ingredienti fino a ottenere un impasto morbido e liscio, che andrà fatto riposare in frigo per un’oretta.

Farcitura della torta salata morbida e leggera

Stendere la pasta brisée con l’aiuto di un mattarello e posizionarla in uno stampo da crostata o in una teglia in base alle proprie preferenze. È meglio utilizzare sempre della carta forno per evitare che la pasta possa attaccare al fondo. Cuocere in forno a 180 gradi per circa una ventina di minuti. Sfornare e aspettare che la base per la torta sia fredda.

Non resta che da farcire la torta salata con abbondante formaggio spalmabile, come stracchino, Philadelphia o certosa a piacere. Adagiare quindi qualche fetta di bresaola, la rucola e il grana padano a scaglie. Questa rappresenta una farcitura light e con ingredienti freschi, per cui rappresenta una ricetta ideale anche per il periodo estivo.