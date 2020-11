Le torte salate ai formaggi francesi sono famose in tutto il mondo con il nome di “quiche”. Sono un antipasto invernale sostitutivo, perfetto da servire a quelli che non amano i primi piatti.

La torta salata francese di Camembert si può preparare in anticipo. Inoltre, al contrario delle torte salate con verdure, che sono spesso usate come contorno, si serve da sola. Non ha bisogno di alcun accompagnamento e prepara il palato ai sapori più forti delle pietanze di mezzo. Come gli arrosti, i brasati e gli stufati. Ecco la ricetta scelta dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Il Camembert, un simbolo di Francia

Il Camembert è un formaggio francese a pasta molle, nato in Normandia nel villaggio che gli dà il suo nome nella seconda metà del Seicento. Le forme sono piccole, pesano circa 250 grammi, devono stagionare da sei a otto settimane. Si vendono, inoltre, in scatole realizzate a mano in legno di pioppo.

Il mese di novembre è uno di quelli più indicati per la degustazione, fresco o all’interno della torta salata francese di Camembert. Esistono alcune varianti interessanti della ricetta base: il Camembert al sidro e quello al Calvados.

Torta salata francese di Camembert

Per realizzare una torta salata da quattro persone, servono un rotolo di pasta sfoglia, una manciata di fagioli secchi, una forma di formaggio Camembert, un uovo e burro quanto basta.

Stendere nella tortiera già imburrata o foderata di carta forno, la pasta sfoglia fresca, o scongelata, bucherellata con una forchetta. Bisogna, poi, farla cuocere in forno medio per dieci minuti con dei fagioli secchi sopra, per non far gonfiare la pasta.

Si tira fuori dal forno, si levano i fagioli e si pone al loro posto una forma intera di formaggio Camembert bucherellato qua e là. Stendiamo una striscia di pasta intorno al bordo interno della tortiera, lasciando fuoriuscire un pezzetto.

Copriamo, quindi, con un altro strato di pasta, creando un coperchio. Rivoltiamo all’interno il bordo di pasta. Spennelliamo la torta con del rosso d’uovo. Mettiamola nella parte bassa del forno preriscaldato a 180°, finché la pasta sarà cotta.

Decoriamo a piacere con gherigli di noce o acciughe sott’olio scolate e arrotolate.