L’accostamento di ingredienti diversi tra loro e il bilanciamento dei sapori contrastanti non può far altro che creare qualcosa di unico e irresistibile.

Questo è il risultato cui noi di Proiezioni di Borsa vogliamo giungere attraverso la ricetta della torta rovesciata al cioccolato fondente e mandarini.

Torta non solo bella da vedere, ma anche leggera e buona da gustare.

Per queste sensazioni bisogna, innanzitutto, procurarsi questi ingredienti:

100g di farina 00;

1 uovo;

60g di zucchero semolato;

100 g di cioccolato fondente;

4 mandarini;

10g di lievito per dolci;

50 ml di olio di semi di girasole.

La semplice preparazione in pochissimi step

Per preparare questa ricetta bastano più o meno 10 minuti e una buona dose di organizzazione.

Dopo aver sistemato gli ingredienti sul piano di lavoro, spezzare la tavoletta di cioccolato in più pezzi e scioglierli a bagnomaria.

Montare l’uovo con lo zucchero. Per fare ciò è necessario separare il tuorlo dall’albume.

In una terrina versare 60 g di zucchero semolato ed il tuorlo e montarli insieme con le fruste elettriche.

Separatamente bisogna montare anche l’albume.

Nella terrina dello zucchero e del tuorlo montati aggiungere l’olio a filo e il succo di due mandarini. Amalgamare il tutto, unire la farina con il lievito e unire, unirla a poco a poco, l’albume precedentemente montato.

Quando il composto sarà uniforme e cremoso non resta che aggiungere l’ultimo ingrediente: il cioccolato fondente sciolto a bagnomaria.

È tempo di infornare la torta

Per questa ricetta la teglia perfetta è quella da 20 cm di diametro.

Foderare la teglia con della carta da forno o imburrarla completamente e spolverarla con della farina.

Tagliare a rondelle i restanti due mandarini e riporli sul fondo della teglia.

Versare l’intero composto all’interno della stessa e livellare con una spatolina.

Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti. Trascorso il tempo, effettuare la prova stecchino per assicurarsi che la torta sia pronta. Basterà inserirlo all’interno della torta ed estrarlo rapidamente.

Se risulterà umido la torta avrà ancora bisogno di qualche minuto di cottura; nel caso in cui sia asciutto è il momento di estrarla dal forno e lasciarla raffreddare.

Non resta che capovolgerla sull’alzata e la torta rovesciata al cioccolato fondente e mandarini è pronta.