Concediamoci una coccola d’autunno con una morbidissima torta d’autunno adatta ai bambini, da gustare con il tè oppure a fine pasto. Spolverandola a piacere di zucchero e cannella. Protagonista è l’uva bianca Italia, con il suo colore allegro ed energizzante. Ecco come prepararla con i consigli degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Una ciambella soffice e light

Torta nuvola all’uva bianca per rallegrare l’autunno. Per prepararla occorrono due uova, 100 grammi di zucchero, un cucchiaino di vaniglia, 100 grammi di yogurt bianco intero, 80 grammi di olio di semi di girasole (o 50 di burro se si preferisce).

Poi 100 grammi di farina 00, 60 grammi di farina di mais, 20 grammi di uva bianca Italia priva dei semi. Infine, 5 grammi di lievito per dolci, un pizzico di sale e zucchero a velo. Per un gusto migliore, fate lo yogurt in casa da soli, con questa ricetta.

Torta nuvola all’uva bianca per rallegrare l’autunno

Si inizia accendendo il forno a 180 gradi, poi montando a spuma uova e zucchero a neve in una ciotola. Ora, si uniscono il sale fino e la vaniglia. Quando il composto è ben soffice, si aggiungono lo yogurt e l’olio. Infine le farine setacciate con un colino per il tè e il lievito

I chicchi d’uva vanno asciugati bene, infarinati e incorporati all’impasto all’ultimo, mescolando delicatamente. Versare il composto in uno stampo per torte imburrato oppure foderato con la carta da forno. Cuocere a 180 gradi per quaranta minuti. Far raffreddare e decorare con lo zucchero a velo.

Infine, le decorazioni golose

Se si serve la torta a fine pasto, si può accompagnarla con una cucchiaiata di yogurt intero mescolato a gocce di cioccolato. Oppure con una spolverata di zucchero a velo e cannella.

Se si serve al pomeriggio, preferire un tè invernale con anice stellato. Oppure un tè nero darjeeling, famoso per il suo sapore che ricorda quello dell’uva bianca.