Questa torta è nata anticamente nella campagna del Monferrato. Si tratta di una preparazione adattabile agli ingredienti che si avevano in casa in quel momento e che quindi presenta diverse variazioni. È una tipica torta invernale, e come tutte le preparazioni di una volta era “furba”. Infatti si faceva con ingredienti che si mantenevano a lungo o che si avevano già in casa. E soprattutto veniva cotta nel forno della stufa a legna approfittando così del riscaldamento. Era solita essere preparata durante la vendemmia e durante le festività dei mesi freddi. Stiamo parlando della torta nera antica del Monferrato, una tradizione gustosa.

Ingredienti

Gli ingredienti e le dosi necessari per questa torta sono:

1kg di mele, pere o zucca;

½ bicchiere di vino bianco;

150g di amaretti;

70g di cacao amaro;

3 uova;

120g di zucchero;

1 pizzico di sale;

1 pizzico di noce moscata;

20g di burro;

pan grattato q.b..

Preparazione della torta nera antica del Monferrato, una tradizione gustosa

Prima di tutto bisogna sbucciare e tagliare a pezzi le mele o le pere, metterle nel tegame con il vino e farle cuocere finché non si disfano. Se necessario aggiungere acqua. Nel caso della zucca non serve il vino ma bisogna farla cuocere nel forno.

Sbriciolare finemente gli amaretti, quindi unirli al cacao, allo zucchero, al pizzico di noce moscata, al pizzico di sale e alle uova. Mescolare bene tutto assieme e aggiungere le mele cotte. Amalgamare tutto in modo uniforme. Se il composto risulta troppo bagnato, aggiungere pan grattato fino ad ottenere la consistenza adeguata (né troppo liquida né troppo compatta).

Versare quindi il composto all’interno di una tortiera precedentemente imburrata o rivestita da carta forno. Prima di infornare, creare dei piccoli fiocchi di burro e spargerli sulla superficie. Mettere a cuocere nel forno a 150 °C per almeno un’ora. La torta per essere pronta deve compattarsi bene e asciugare, quindi necessità di una lunga cottura. Si può controllare l’avanzamento di quest’ultima inserendo uno stecchino che dovrà uscire pulito.

Lasciare raffreddare e servire la torta o tiepida o fredda. Un consiglio è quello di accompagnare quest’antica ricetta con un buon bicchiere di vino moscato.