Torta invisibile salata, facile e veloce per stupire gli ospiti in soli 10 minuti

Prendere per la gola amici e parenti con un aperitivo o una cena veloce ma ricca di gusto? Con la ricetta di oggi accontentare anche i palati più difficili sarà un gioco da ragazzi!

Chi ama le ricette semplici e piuttosto rapide è nel posto giusto. Inoltre, a rendere speciale questo piatto arriva la zucca, protagonista indiscussa della stagione autunnale. Un ortaggio dal sapore eccezionale che appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae e che, in particolar modo, dal mese di agosto a quello di febbraio arricchisce le tavole.

Per quanto riguarda le sue proprietà, si calcola che 100 g di zucca gialla apportino circa 18 calorie che si dividono in:

71% di carboidrati;

24% di proteine;

e 5% di lipidi.

Benefici della zucca che non tutti conoscono

Oltre al gusto e alle sue sostanze nutritive, sembrerebbe che la zucca aiuti a ricaricare l’organismo con una bella dosa di antiossidanti naturali. In particolare la vitamina A, un nutriente che aiuta anche a mantenere elastica la pelle e che proteggerebbe anche la vista. La zucca è una buona fonte di vitamina C. Inoltre, fra i suoi minerali, spicca il potassio che migliora la salute cardiovascolare. Sono presenti anche buone quantità di calcio, fosforo e magnesio. Infine, non tutti sanno che la zucca è una buona fonte di triptofano, un aminoacido precursore della serotonina, ovvero l’ormone della felicità.

Come cucinare la zucca in modo semplice ma gustosissimo

La zucca si presta a tantissime ricette sia dolci che salate. Tra le numerosissime pietanze che si possono preparare non manca la torta salata. Dopo il successo della torta invisibile alle zucchine, il vero asso nella manica dell’ultima stagione, ora è il turno della rivisitazione con la zucca. Un piatto prelibato da provare assolutamente. Ecco tutto l’occorrente per la torta invisibile salata più buona del periodo.

Ingredienti per 4 persone:

2 uova;

una patata;

100 g di zucca (pulita e tagliata a fette sottili);

100 ml latte;

50 g farina (possibilmente di zucca) ma va bene anche di tipo 00;

8 g lievito istantaneo per preparazioni salate;

40 g di parmigiano grattugiato;

timo fresco q.b.;

1 pizzico di sale.

Torta invisibile salata, facile e veloce per stupire gli ospiti in soli 10 minuti. Procedimento

Innanzitutto, lavare bene la patata e tagliarla a fette sottili con l’ausilio di una mandolina (non togliendo la buccia). Poi, in una ciotola sbattere le uova e aggiungere un pizzico di sale e il timo. Versare a filo il latte. Poi, unire anche la farina e il lievito, precedentemente setacciati. A questo punto, unire anche le fette di zucca e le patate.

Versare il composto in una tortiera, livellare con una forchetta e poi cospargere di parmigiano. In 10 minuti sarà la torta salata sarà pronta. Non resterà che farla cuocere in forno alla temperatura di 190°C con forno statico per circa 20 minuti.

