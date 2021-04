Un dolce gustoso che soddisfa le esigenze degli intolleranti ma piace molto a tutta la famiglia. Si presta facilmente per una merenda deliziosa e leggera. Grazie a una decorazione colorata e al tempo stesso delicatissima, possiamo utilizzarla anche per immortalare un compleanno in famiglia. Tutto in poco tempo e con pochi ingredienti.

La preparazione è consigliata anche a chi non ha particolare predisposizione per la cucina.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) quattro uova;

b) 190 grammi di zucchero;

c) 80 grammi di olio di riso oppure di olio di semi;

d) 120 grammi di latte di riso o altro latte;

e) 280 grammi di farina di riso (oppure 270 di farina 00 se non abbiamo problemi di celiachia);

f) una bustina di lievito per dolci;

g) buccia di limone.

Prepariamo l’impasto

Prepariamo l’impasto di base con gli ingredienti indicati. Separiamo gli albumi delle uova dal tuorlo e montiamo gli albumi. Aggiungiamo lo zucchero e un pizzico di sale.

Montiamo con le fruste elettriche per una manciata di minuti. Per una buona torta di primavera al limone senza glutine e senza lattosio così soffice e gustosa che piacerà a tutta la famiglia, aggiungiamo il latte.

Ancora l’olio di riso e la scorza di limone grattugiata. Aggiungiamo la farina di riso (oppure 00) e il lievito. Utilizziamo al meglio le fruste per avere un composto omogeneo.

A questo punto, aggiungiamo gli albumi già montati a neve e mescoliamo con una spatola dal basso verso l’alto.

Versiamo il composto in una teglia da 22 cm e la riponiamo in forno preriscaldato, statico. Temperatura 180° per 35-40 minuti.

Gli ingredienti per la decorazione

Per la decorazione gli ingredienti sono:

a) 150 grammi di formaggio spalmabile (senza lattosio se siamo intolleranti);

b) 10 grammi di succo di limone;

c) due cucchiai di zucchero;

e) un cucchiaino di curcuma o colorante giallo per dolci;

f) scorza di un limone;

g) decorazioni a forma di fiori di pasta di zucchero (se necessario scegliamo quelle gluten free);

i) granella di zucchero.

La crema decorativa

Per decorare la nostra torta di primavera al limone senza glutine e senza lattosio così soffice e gustosa che piacerà a tutta la famiglia, prepariamo la crema decorativa. In una ciotola mettiamo il formaggio spalmabile, lo zucchero, il succo e la scorza di limone. Aggiungiamo il cucchiaino di curcuma o colorante e mescoliamo il tutto.

Una volta sfornata la base e raffreddata, possiamo procedere con la decorazione. Spalmiamo la nostra crema sulla superficie. Aggiungiamo al centro i fiori di pasta di zucchero o secondo i nostri gusti. Ai bordi possiamo creare un cerchio con la granella di zucchero. Il nostro dolce è pronto per essere assaggiato e gustato!