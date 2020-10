Chi l’ha detto che senza zucchero i dolci non sono buoni? Basta utilizzare quegli zuccheri naturali contenuti in alcuni ingredienti, come ad esempio le mele. Il grado di dolcezza dipenderà direttamente dalla varietà o dal grado di maturazione delle mele utilizzate nella ricetta.

Quest’oggi vedremo una torta di mele squisita anche senza zucchero e senza burro e nessuno noterà la differenza. I nostri ospiti resteranno stupiti alla scoperta degli ingredienti.

Grandi assenti saranno i capisaldi tradizionali della ricetta classica, ossia lo zucchero e il burro. Nonostante ciò la torta risulterà comunque squisita.

Le mele da scegliere

Suggeriamo, per questa preparazione, le mele renette, che troviamo al mercato da settembre-ottobre fino alla primavera. Presentano un aspetto e un sapore diverso, a seconda della stagione. In autunno hanno una buccia più liscia e sono meno dolci e più asprigne. In primavera sono più polpose e dolci e la buccia è più rugosa.

Provengono dal Canada e dalla Francia. In Italia sono prodotte in Trentino, in Valle d’Aosta, in Piemonte. A seconda della varietà, possono essere verdi, gialle o grigie con dei puntini color ruggine.

È una tipologia di mela adatta alle alte temperature, indicate per dolci e risotti. Inoltre, rispetto alle altre varietà, ha una grossa quantità di polifenoli che combattono l’invecchiamento cellulare.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti occorrenti per preparare questa squisita torta di mele:

a) 370 gr di farina tipo 0;

b) 200 gr di mele renette;

c) 140 gr di latte (anche di soia o di avena, per chi è intollerante al lattosio);

d) 140 ml di olio evo;

e) quattro uova;

f) una bustina di lievito per dolci;

g) 1/2 cucchiaio di cannella;

h) una buccia grattugiata di un limone bio.

Il procedimento

Sbucciamo le mele e le tagliamo a pezzetti prima di frullarle nel mixer. A seguire, aggiungiamo i tuorli dell’uovo e montiamo con la frusta elettrica fino ad ottenere un composto spumoso.

Montare a parte, a neve, gli albumi delle quattro uova.

Per ciò che riguarda l’olio, abbiamo scelto la tipologia extra vergine di oliva che dona un sapore più deciso. Qualora non fosse gradito, si potrebbe optare per l’olio di semi.

In una ciotola a parte aggiungiamo, all’olio, il latte, ed uniamo al composto di mele frullate e tuorli. Aggiungiamo, infine, la farina setacciata, poco per volta, stando attenti a non formare grumi.

Versiamo il lievito, la buccia di limone e la cannella. In ultimo i bianchi montati a neve, incorporandoli al resto del composto lentamente, sempre con lo stesso movimento, dal basso verso l’alto.

Pronti per la cottura

Imburriamo e infariniamo una tortiera, versiamo il composto e cuociamo a forno preriscaldato a 180°, per 30/40 minuti.

Considerando che ogni forno è una realtà a sé stante, controlliamo sempre la cottura interna con uno stuzzicadenti.

Siamo sicuri che otterremo una torta di mele squisita anche senza zucchero e senza burro e nessuno noterà la differenza!

