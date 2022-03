La torta di mele? Decisamente un grande classico che non passa mai di moda.

Una preparazione facile e genuina che accontenta tutti, dai bambini agli anziani. Il motivo è semplice: è morbida, soffice e gustosissima. Inoltre, si prepara spesso in soli 5 minuti.

Le mele, poi, si prestano a tantissime ricette, sia dolci che salate. Sicuramente, le mele cotte sono state, per anni, il classico dolce di tantissime famiglie. Per un tuffo nel passato, ecco la ricetta della zia, quella più buona e gustosa di sempre.

Avvolte in un impasto soffice come una nuvole, le mele sono le protagoniste anche di una torta favolosa, non solo buona ma anche scenografica.

La rubrica di cucina firmata ProiezionidiBorsa è ricca di preparazioni che si avvalgono della bontà e della versatilità delle mele.

Da non perdere la ricetta con le mele frullate che ha spopolato nell’ultimo periodo.

Ritroviamo la purea di mele anche nella ricetta di oggi. Questa volta, però, la ricetta si presenta senza zuccheri aggiunti e senza olio o burro. Insomma, una vera prelibatezza decisamente light, ideale per chi deve fare i conti con gli zuccheri.

Dunque, ecco la torta di mele frullate alta e sofficissima che si prepara in 5 minuti.

Ingredienti per 8 persone

1 uovo;

250 g di purea di mela;

150 g di yogurt greco 0% di grassi;

150 g di farina tipo 00;

bustina di lievito per dolci.

una mela per decorare.

Torta di mele frullate alta e sofficissima senza olio, burro e zuccheri aggiungi per un dolce leggerissimo pronto in 5 minuti. Procedimento

Il procedimento è molto semplice. Innanzitutto, frullare le mele per ottenere una purea. Successivamente, versare in una ciotola. Poi, unire l’uovo e lo yogurt senza grassi. Mescolare con un cucchiaio, oppure con l’aiuto delle fruste elettriche.

Dopo, aggiungere il lievito e la farina setacciati. Incorporare un po’ alla volta.

A questo punto, l’impasto è pronto. Basteranno 5 minuti.

Prendere una tortiera, possibilmente dal diametro di 22 cm e rivestirla con la carta da forno inumidita e strizzata. Versare l’impasto nella tortiera, livellare con un cucchiaio e poi decorare con le fette di mele tagliate sottili.

Infine, infornare e far cuocere in forno già caldo per circa mezz’ora, impostando una temperatura di 180°C.

Per capire lo stato della cottura della torta, si consiglia di controllare e fare la prova dello stecchino. Ovvero, infilare un bastoncino o uno spaghetto nel cuore della torta, fino a raggiungere lo stampo. Poi, tirare fuori. Se il bastoncino fuoriesce umido e appiccicoso, allora la cottura non sarà ancora ultimata.