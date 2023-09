Torta di mele economica e veloce se la fai così: la ricetta della nonna senza uova e burro con cui spendi meno di 4 euro

Vuoi preparare un dolce golosissimo per tutta la famiglia e spendere davvero poco? Prova questa ricetta autunnale buona da leccarsi i baffi.

La torta di mele è uno dei dolci più apprezzati nonché il modo migliore per accogliere l’autunno. Si tratta anche di una pietanza che puoi preparare spendendo davvero pochi euro, perché gli ingredienti necessari sono semplici e genuini. Puoi risparmiare ancora di più se opti per questa ricetta che ti suggeriamo, che è molto semplice e richiede meno ingredienti di quelle più gettonate.

Ecco, dunque, una torta di mele economica e veloce e che piacerà a tutta la famiglia.

Ingredienti per 6 porzioni

230 g di farina per dolci;

130 g di zucchero;

16 g di lievito per dolci;

80 ml di olio di semi;

200 ml di latte;

buccia di limone.

2 mele renette.

Chi vuole può aggiungere agli ingredienti anche cannella e zucchero a velo. Tuttavia, non sono necessari siccome lo scopo è anche quello di spendere di meno. D’altronde, la nostra torta sarà ugualmente golosissima anche senza questi due ingredienti.

Quanto si spende per preparare questa torta di mele economica e veloce

Analizziamo il prezzo di ciascun ingrediente. Prima di tutto, la farina. Il prezzo in questo caso varia molto a seconda della marca.

La farina Frumenta, ad esempio, ha un costo di addirittura 0,89 centesimi/kg ed è reperibile anche online. Altrimenti, puoi optare per la Barilla, che costa dagli 1.66 ai 2.84 euro/kg. Ne esiste anche una variante da 500 grammi che costa circa 0,70 centesimi. Altrimenti, potresti optare per la De Cecco a 2.84 euro/kg, disponibile a questo costo anche su Amazon.

Lo zucchero, invece, costa da 1.50 a 1.60 euro/kg. Un litro di olio di semi di girasole, invece, costa tra i 3 e i 4 euro.

Recentemente il costo del latte è aumentato e pertanto potrebbe costare anche fino a 2 euro al litro. La catena Carrefour offre alcune buone offerte, con confezioni dal costo che va dai 0,99 centesimi/l in promozione agli 1.75 euro/kg. In tutti i casi citati questi ingredienti avanzeranno e potrete riutilizzarli in futuro, anche per preparare un’altra torta.

Per quanto riguarda il lievito, 10 bustine hanno un costo di circa 4 euro o poco meno. Pertanto, quello di una singola bustina (16 grammi) è di circa 40 centesimi. Infine, le mele renette costano dai 2.50 ai 3 euro/kg circa. Ne serviranno soltanto due, quindi non ci sarà bisogno di acquistarne così tante. Considerando le quantità di ingredienti che serviranno per preparare questa torta di mele, si spenderanno certamente meno di 4 euro facendo scelte oculate negli acquisti.

Preparazione

Lava, asciuga e pulisci le mele. Spargici sopra del succo di limone per non farle annerire. In una ciotola mescola farina, lievito e zucchero. Aggiungi il latte a filo e continua a mescolare, poi metti limone grattugiato e olio. Mescola fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dunque aggiungi metà delle fette di mela e amalgamale al tutto.

Versa l’impasto in uno stampo foderato da 22 cm e metti sopra le fette di mela restanti. Spolverizza con un po’ di zucchero. Inforna a 180° per circa 40-45 minuti, fin quando la sua superficie non sarà dorata. Fai la prova dello stecchino per assicurarti sia pronta. Infine, sfornala e falla intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo.

