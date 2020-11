Buone, succose e ricche di proprietà, le mele sono gettonatissime per la preparazione di dolci semplici ma d’effetto. Un grande classico è senza dubbio la torta di mele. Nella rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa, ormai si sa, la bontà è di casa. Questa sera, la Redazione vuole mostrare ai suoi Lettori una rivisitazione della più classica torta di mele della nonna. Altrettanto delicata e piacevole al gusto, la torta di mele con pasta sfoglia renderà ancora più veloce i tempi di realizzazione. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

3 mele;

45 g di zucchero;

1 uovo;

200 ml di panna fresca;

1 bustina di vanillina (facoltativa).

Torta di mele con pasta sfoglia per un incredibile dessert pronto in 30 minuti. Preparazione

Basteranno pochi passaggi per vedere materializzata davanti agli occhi una squisita torta di mele. Innanzitutto, bisogna lavare le mele, tagliarle a fette sottili e poi lasciare da parte. Prendere una tortiera e foderarla con un foglio di carta da forno. Ora, è il turno della pasta sfoglia. Stendere il rotolo di pasta all’interno della tortiera, far aderire bene sui bordi e bucherellare il fondo con una forchetta.

Successivamente, in una ciotola, inserire l’uovo e lavorare con lo zucchero. Poi, aggiungere la bustina di vanillina e un pizzico di sale. Mescolare bene e versare a filo la panna. Versare quasi tutte le mele al composto e mescolare con cura e delicatamente per evitare la rottura delle fette di mele. Distribuire il ripieno della torta sulla pasta sfoglia, livellare con un cucchiaio e decorare con le fette di mela avanzate. Far cuocere in forno preriscaldato statico a 180°C per 30 minuti ed il gioco è fatto. Il risultato non deluderà le aspettative degli amanti della torta di mele tradizionale. Provare per credere.

Se “Torta di mele con pasta sfoglia per un incredibile dessert pronto in 30 minuti” è stato utile al Lettore, si suggerisce anche “Se hai voglia di qualcosa di buono, devi assolutamente provare la torta di mele della nonna“.