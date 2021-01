Dopo aver letto questi consigli per realizzare una torta di mele perfetta non resta che prepararne una. Tuttavia, potrebbe esserci un problema che affligge diverse persone: l’intolleranza al glutine. Esiste un’alternativa anche in questo caso. E cioè quella di preparare una torta di mele con grano saraceno senza glutine. La farina di grano saraceno si presta per piatti sia dolci che salati, a cui conferisce una consistenza friabile e croccante. Oltre ad essere ricca di fibre.

Ingredienti per uno stampo da 24 cm di torta di mele con grano saraceno senza glutine

250 g di farina di grano saraceno;

50 g di fecola di patate;

2 mele;

150 g di zucchero;

3 uova;

limone grattugiato (conservarne il succo);

100 ml di olio di semi di girasole;

70 ml di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Prendere una ciotola e versare al suo interno le uova e lo zucchero. Montarle fino a farle gonfiare. Quando ciò avviene, cominciare a versare l’olio a filo e mescolare a mano a mano. Setacciare la farina di grano saraceno. Versarla nel composto. In seguito, aggiungere in ordine la fecola di patate e una bustina di lievito per dolci. Incorporare gli ingredienti di volta in volta, senza fretta. Versare nella ciotola il latte e la buccia del limone grattugiato. Prendere una teglia per dolci, oliarla e infarinarla. Foderarla con carta forno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quindi, versare il composto nella teglia. Lavare le due mele, rimuoverne la buccia e il torsolo. Tagliarle a fettine e spennellarle con qualche goccia di succo di limone per evitare che si anneriscano. Disporre le fettine sopra all’impasto. Infornare il tutto in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Prestare attenzione. Il tempo di cottura, infatti, può variare a seconda del modello di forno utilizzato. Sfornare la torta, lasciarla raffreddare e spolverarla con la quantità desiderata di zucchero a velo. Impiattarla e servirla. Oppure conservarla a temperatura ambiente per un massimo di 2-3 giorni di tempo.