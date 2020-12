Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo parlare della torta di cavolo verza in padella facile, veloce e da leccarsi i baffi.

Fin dall’antichità il cavolo verza è famoso per le sue proprietà medicinali. Si narra che le donne greche si alimentavano di questo ortaggio per aumentare la produzione del latte. Nell’antica Roma invece era utilizzato come disinfettante per le ferite in forma di impacco.

Tornando ai nostri giorni tutti, sappiamo che la verza è ricca di vitamina C e di sali minerali che svolgono un’azione ricostituente e riequilibrante per l’organismo. È inoltre nota per le proprietà lassative e diuretiche e la sua assunzione viene consigliata in caso si soffra di anemia.

Vediamo dunque come preparare la torta di cavolo verza in padella facile, veloce e da leccarsi i baffi, partendo dagli ingredienti.

Dunque gli ingredienti sono:

300 gr di verza;

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva;

3 uova;

Sale quanto basta.

3 cucchiai di grana padano;

1 ciuffo di prezzemolo;

3 cucchiai di pangrattato;

Passiamo quindi alla preparazione.

Il procedimento

Si comincia con l’eliminare le foglie esterne rovinate e tagliando la verza a fette sottili o, se si preferisce, grattugiandola con una grattugia a fori larghi. Quindi versarla in una ciotola e lavarla accuratamente. Poi asciugarla tamponandola delicatamente con uno strofinaccio pulito.

Adagiarla quindi in una ciotola ed aggiungere le uova, il grana padano, il pangrattato ed il prezzemolo tritato finemente.

Girare bene fino a ché tutti gli ingredienti non risulteranno ben amalgamati fra loro.

Nel frattempo mettere sul fuoco una padella oliata e versarci il composto. Livellare bene con una spatola. Lasciare cuocere a fuoco basso con un coperchio per circa 5-7 minuti, agitandola di tanto in tanto affinché non si attacchi. Quando il bordo sarà più scuro e tenderà a staccarsi, girare la torta con l’aiuto di un piatto proprio come se fosse una frittata. Quindi far cuocere l’altro lato per circa 5 minuti.

La torta di cavolo verza in padella facile, veloce e da leccarsi i baffi è pronta per essere mangiata, calda come perfetto secondo, ma anche tiepida tagliata a quadratini come sfizioso antipasto o finger food.

Non ci resta che augurare buon appetito.