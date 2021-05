La torta di carote è un dolce sano, buono e nutriente. Un peccato di gola che tutti ci possiamo concedere senza troppi sensi di colpa, anzi. È a base di carote, mandorle e succo d’arancia, tutti alimenti che apportano nutrienti sani e genuini come le vitamine e i grassi buoni.

È l’ideale per una colazione energica, magari accompagnata da una fresca spremuta d’arancia. Ed è perfetta per una sana merenda pomeridiana dei nostri bambini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

C’è però solo un piccolo inconveniente. Spesso infatti accade che la torta di carote, una volta sfornata, rimanga un po’ bassa e non troppo morbida. Ecco qui un breve articolo in cui spiegheremo come non avere più questo problema.

Torta di carote alta e soffice tanto buona da sciogliersi in bocca con questa semplicissima ricetta pronta in soli 15 minuti

Vediamo ora come preparare una torta di carote in tempi davvero rapidi e che garantiscono risultati davvero eccezionali.

Cosa ci serve

a) 400 gr di carote crude;

b) 3 uova;

c) 215 gr di farina 00;

d) 85 gr di farina di mandorle;

e) 1 bustina di lievito per dolci;

f) 250 gr di zucchero (o zucchero di canna);

g) 60 ml di olio d’oliva;

h) la scorza grattugiata di 1 arancia;

i) 1 pizzico di sale;

j) zucchero a velo per decorare.

Come procedere

Pulire le carote eliminando la parte esterna. Ridurle a tocchetti e metterle nel boccale di un mixer insieme all’olio e alla buccia d’arancia e olio. Frullare per 5 minuti circa, e comunque fino a quando non avremo ottenuto una crema bella liscia e priva di grumi.

Aggiungere le uova e mescolare con una forchetta.

Nel frattempo, in una ciotola a parte, unire le farine, lo zucchero, il lievito e il pizzico di sale.

Versare il composto secco nella crema di carote e mescolare con una frusta a mano per qualche secondo.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, versarlo in una teglia rivestita con della carta da forno (in mancanza, in questo articolo abbiamo spiegato tante alternative tra cui poter scegliere) e cuocere in forno ben caldo (180°C) per 35-40 minuti.

Per sicurezza, fare sempre la prova dello stecchino!

Sfornare e lasciare intiepidire. Quindi spolverare con lo zucchero a velo.

Et voilà, ecco qui la nostra torta di carote alta e soffice tanto buona da sciogliersi in bocca con questa semplicissima ricetta pronta in soli 15 minuti.

La torta di carote si conserva bene a temperatura ambiente per tanti giorni, fino a 5! L’importante è ricoprirla con della pellicola per alimenti oppure sistemarla sotto la classica campana per torte.