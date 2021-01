La torta di pere con crema allo zenzero è un dolce assolutamente da non perdere, squisito e buonissimo. Poiché è realizzata con un frutto di stagione, dalle tante proprietà nutritive e con lo zenzero, è un dolce salutare e ottimo da mangiare per merenda e per colazione o come dessert.

La torta buonissima di pere con crema allo zenzero è facile da eseguire anche per coloro che non hanno molta dimestichezza in cucina.

Ingredienti per sei persone

a) 150 grammi di farina;

b) 20 grammi di zenzero grattugiato;

c) 5 pere;

d) 3,5 dl di latte;

e) 250 grammi di zucchero;

f) 5 tuorli;

g) 1 uovo;

h) sale quanto basta;

i) 1 bustina di lievito per dolci;

l) 1 stecca di cannella;

m) burro quanto basta.

Procedimento per realizzare la torta buonissima di pere con crema allo zenzero

Versare in una terrina un uovo, un tuorlo e 80 grammi di zucchero. Montare gli ingredienti e versare lentamente la farina, il lievito e un pizzico di sale. Se il composto dovesse risultare un po’ duro, aggiungere un po’ di latte.

Imburrare uno stampo a cerniera di circa 24 centimetri e versare il composto ottenuto all’interno.

Adagiare sopra le pere, precedentemente lavate, sbucciate e affettate sottili. Distribuire sulla superficie gli 80 grammi di zucchero e 10 grammi di burro a fiocchetti. Inserire nel forno preriscaldato, con una temperatura di 180 gradi, per venti minuti.

Preparazione della crema

Versare in un tegame 3,5 dl di latte, lo zenzero e la cannella e portare ad ebollizione.

Togliere dal fuoco e fare raffreddare.

In un recipiente, montare i quattro tuorli con 90 grammi di zucchero. Quando il composto sarà diventato chiaro, versare il latte, precedentemente filtrato e mettere sul fuoco a fiamma bassa.

Far cuocere la crema, girando lentamente, senza arrivare a farla bollire. Quando raggiungerà la consistenza desiderata, toglierla dal fuoco, farla raffreddare e servirla con la torta sfornata e raffreddata.