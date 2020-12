Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per una giornata fredda è ideale una cioccolata calda con una fetta di torta alle nocciole, gustosa, soffice e aromatica. La torta alle nocciole è facile da preparare e il risultato è assicurato. L’abbinamento del rum con le nocciole rende il sapore di questo dolce unico. Ecco gli ingredienti e la preparazione per realizzarla in casa la torta alle nocciole, aromatica e soffice, da provare.

Ingredienti

La torta alle nocciole è soffice e delicata perché preparata con i savoiardi. Ecco l’elenco degli ingredienti:

a) 24 savoiardi;

b) 4 uova;

c) 130 gr di nocciole;

d) latte ¾ di un litro;

e) 60 gr di zucchero;

f) una bustina di vaniglia;

g) due bicchieri di vino bianco moscato;

h) 40 gr di farina

i) due bicchierini di rum (si può sostituire con il cognac).

Preparazione della torta alle nocciole, aromatica e soffice, da provare

Mettere in una casseruola la farina con lo zucchero e, mescolando per evitare che si formino grumi e unire poco per volta il latte. Aggiungere, poi, la vaniglia e portare ad ebollizione per qualche minuto a fuoco dolce.

Togliere la casseruola dal fuoco e lasciare raffreddare la crema. In seguito, incorporare uno alla volta i tuorli delle uova e riporre di nuovo la casseruola sul fuoco a fiamma bassa. Mescolare sempre in modo da evitare che il composto si attacchi sul fondo. Portare il composto di nuovo in ebollizione fino ad ottenere una crema omogenea, né troppo fluida né troppo densa.

Fare raffreddare la crema mescolando ogni tanto. Nel frattempo, lavorare il burro con un cucchiaio (preferibilmente di legno). Tritare le nocciole.

Unire il burro e le nocciole tritate alla crema e mescolare bene finché gli ingredienti sono tutti amalgamati.

In un piatto fondo versare il vino e il liquore. Bagnare i savoiardi, uno ad uno nel liquido e allinearli su un piatto rettangolare o quadrato. Coprire il primo strato con la crema di nocciole; continuare così uno strato sopra l’altro finché non terminano i biscotti.