Non c’è che dire: quello odierno è in assoluto uno dei dolci più amati per la morbidezza, il profumo e per il suo gusto.

In questa sede tuttavia lo proporremo in una versione adatta agli intolleranti al lattosio. Parimenti potrà essere apprezzato anche da chi è più attento al proprio benessere. Essendo infatti preparato senza burro e con poco zucchero (di quelli non raffinati), risulta decisamente più leggero.

Presentiamo allora nel seguito la nostra torta alle mele senza burro. E sofficissima con questo ingrediente e a meno di 6 euro di spesa complessiva.

L’ingrediente speciale di questa ricetta

L’ingrediente speciale è il latte di cocco, che contiene l’acido laurico. Questo è un acido grasso saturo, però niente paura. Esso infatti viene trasformato in energia dal nostro organismo, abbassando il colesterolo cattivo LDL.

Il latte di cocco è dunque un alleato per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) 330 gr di farina tipo 0;

b) 66 g di fecola di patate;

c) 4 uova;

d) 200 ml di olio di semi;

e) 160 gr di zucchero integrale di canna;

f) 130 ml di latte di cocco;

g) 2 mele;

h) 1 cucchiaino di cannella;

i) 1 limone;

l) 1 bustina di lievito per dolci.

Vediamo come preparare la torta alle mele senza burro e sofficissima con questo ingrediente e a meno di 6 euro

Per prima cosa setacciamo la farina e la fecola di patate. A seguire accendiamo il forno a 180°, in modalità statica.

Subito dopo sbucciamo le mele e tagliamole a tocchetti prima di passarle nel mixer e aggiungendo il succo di un limone. Subito dopo montiamo a neve ferma gli albumi.

A parte lavoriamo i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Aggiungiamo a questo, lentamente con un cucchiaio, l’olio e il latte di cocco, poi la farina e la fecola di patate. Quando il tutto sarà inglobato bene, uniamo anche le mele, la cannella e il lievito.

Infine inglobiamo delicatamente, dall’alto verso il basso, gli albumi montati a neve.

A questo punto trasferiamo il composto in una tortiera foderata di carta da forno. Dunque, procediamo a infornare per circa 55 minuti la nostra torta alle mele senza burro. E sofficissima con questo ingrediente e a meno di 6 euro.

Quando la superficie della torta comincerà a imbrunire, verifichiamo la sua cottura interna mediante l’uso di uno stecchino. Se quest’ultimo sarà umido, continuiamo a far cuocere il dolce nel forno, avendo cura di coprire la superficie con un foglio di alluminio.

Ultimata la cottura, facciamo raffreddare la torta in forno con lo sportello aperto, per poi sformarla.

Facciamo due conti in merito alla nostra sofficissima torta alle mele

Dunque, vediamo quanto ci viene a costare la preparazione di una simile bontà.

Se 1 kg di farina tipo 0 costa circa 2 euro, la nostra spesa oscillerà sui 70 centesimi scarsi. Altri 30 centesimi andranno via sia per la fecola di patate senza glutine che per il latte di cocco. Ancora, imputiamo all’incirca 60 centesimi per i 160 gr di zucchero di canna integrale biologico.

Stimiamo 1,40 euro per 4 uova biologiche e circa 1,10 euro per la nostra quantità di olio di semi di girasole biologico.

Dovrebbero bastare 55 centesimi per le due mele ed infine stimiamo in 1 euro la spesa per il limone, il cucchiaino di cannella e la bustina di lievito.

Ecco dunque pronta la nostra torta alle mele senza burro e sofficissima con questo ingrediente e a meno di 6 euro. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della torta di primavera senza glutine e senza lattosio.