Una delle torte estive più apprezzate in assoluto è sicuramente quella con le fragole. Queste ultime, infatti, sono le regine della stagione e, grazie alla loro dolcezza, riescono ad impreziosire qualsiasi preparazione. Per fare un’ottima torta alle fragole, però, molti spesso inseriscono nell’impasto ingredienti abbastanza pesanti come la panna ed il mascarpone. Nella ricetta che stiamo per presentare, invece, vedremo come sostituire questi alimenti con un altro decisamente più leggero, ossia la ricotta. Quindi, ora scopriamo quali sono gli ingredienti necessari per realizzare questa torta e quali sono tutti i passaggi da effettuare.

Ingredienti

220 g di farina;

270 g di ricotta fresca;

400 g di fragole;

3 uova;

160 g di zucchero semolato;

55 ml di olio di semi;

55 g di fecola di patate;

1 bustina di lievito per dolci;

scorza di limone;

sale.

Torta alle fragole soffice e fragrante con questo ingrediente segreto più leggero della panna e del mascarpone

Per realizzare la nostra torta dobbiamo innanzitutto rompere le uova in una ciotola e poi aggiungere lo zucchero semolato. A questo punto inseriamo anche un pizzico di sale, la scorza di limone grattugiata ed iniziamo a montare il tutto utilizzando delle fruste elettriche. Nel frattempo, però, iniziamo ad incorporare a filo anche l’olio di semi, mantenendo le fruste sempre in azione.

Una volta terminato questo processo, possiamo quindi aggiungere tutta la ricotta e riprendere a montare. Ottenuto un composto abbastanza omogeneo, incorporiamo la farina, il lievito per dolci e la fecola di patate, tutto rigorosamente setacciato. In questo modo, quando riprenderemo a mescolare il composto con le fruste elettriche, non si formeranno grumi.

Ora non ci resta che aggiungere nella ciotola metà delle fragole, precedentemente lavate per bene, private del picciolo e tagliate e pezzetti. Mescoliamo molto delicatamente con una spatola, dopo di che versiamo il composto in uno stampo ricoperto da carta forno. A questo punto livelliamo la superficie ed iniziamo a decorarla aggiungendo le altre fragole, magari tagliate e fettine.

Inforniamo in forno statico a 180 gradi per 45 minuti e, una volta estratta, lasciamola riposare a temperatura ambiente. Quindi, abbiamo appena visto che questa magnifica torta alle fragole soffice e fragrante è molto semplice e veloce da realizzare. Un ultimo consiglio, prima di servirla, potrebbe essere quello di spolverare sulla superficie una generosa dose di zucchero a velo o di affiancarci della panna montata.

