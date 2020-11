Una ricetta originale, gustosa da servire come un piatto completo, gustoso e ricco da provare in assoluto. L’uvetta unita al taleggio e alle cipolle bianche, creano un mix di gusto autunnale. Una pietanza da provare in assoluto, la ricetta si presenta con una difficoltà media e ha un tempo di preparazione di circa 20 minuti

Torta al taleggio e uvetta, una ricetta semplice e gustosa

La ricetta della torta al taleggio, per quattro persone, si divide in tre fasi: la pasta, il condimento e la preparazione. Ecco gli ingredienti:

Per la pasta: 220 gr di farina; 10 gr di lievito di birra; dieci cucchiai di acqua tiepida e sale quanto basta.

Per il condimento:

a) 250 gr di taleggio;

b) quattro cipolle bianche;

c) 30 gr di burro; 3 cucchiai di olio extravergine;

d) 2 cucchiai di zucchero;

e) 2 cucchiai di uvetta;

f) sale e pepe quanto basta.

Procedimento

Ecco il procedimento per la torta al taleggio e uvetta, una ricetta appetitosa. Iniziamo con la pasta. Versare in una ciotola il lievito sciolto con due cucchiai di acqua tiepida. Aggiungere un cucchiaio di farina e mescolare.

Lasciare lievitare per circa mezz’ora. Disporre la farina rimasta a fontana e al centro inserite il panetto con un pizzico di sale. Versare la rimanente acqua tiepida poco per volta.

Mescolare con le mani rendendo la pasta liscia e non appiccicosa. Formare un palla e farla crescere coperta per circa un’ora e mezza, finché non raddoppia il suo volume. Nel frattempo, in una ciotola mettere l’uvetta in acqua tiepida per dieci minuti.

Sbucciare le cipolle e tagliarle a fettine. In una padella versare il burro, due cucchiai di olio e inserire le cipolle. Cuocere per dieci minuti a fuoco lento.

Strizzare l’uva precedentemente messa in ammollo, ungere una teglia da forno per pizza. Stendere la pasta con un matterello e trasferirla in una teglia. Coprire la pasta con le cipolle e cospargere con lo zucchero rimasto.

Eliminare la crosta del taleggio, tagliarlo a pezzettini e spargerlo sopra le cipolle, distribuite sopra anche l’uvetta. Cuocere la torta al taleggio e uvetta per 30 minuti in forno caldo a 200 gradi.

Sfornare la torta al taleggio e uvetta, una ricetta semplice e gustosa, servire ben calda.