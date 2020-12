Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Soffice e delicata, la torta che il Team di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai Lettori, rappresenta una gustosa pausa di bontà. Adatta per il momento della merenda accompagnata da una crema o una tazza di cioccolata calda. Per i meno golosi anche un caffè si sposa benissimo con una preparazione molto semplice, pronta in pochi minuti. La versione di quest’oggi è ancora più leggere senza l’aggiunta del burro. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

6 uova;

150 ml di latte;

400 g farina tipo 00;

250 g zucchero semolato;

1 scorza di limone;

50 g di cioccolato fondente (facoltativo);

100 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci

Torta al latte caldo senza burro, una ricetta facile per le giornate di freddo. Procedimento

Per prima cosa, dividere gli albumi con i tuorli. In una ciotola lavorare i tuorli d’uovo con lo zucchero. Mescolare bene fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. In un’altra ciotola montare a neve gli albumi, con l’aiuto delle fruste elettriche, oppure utilizzando un cucchiaio.

Al composto di uova e zucchero aggiungere l’olio a filo, la scorza grattugiata di un limone ed il latte sempre a filo. Mescolare con cura. A questo punto, tagliare a pezzetti piccoli il cioccolato fondente ed aggiungerli al composto. Infine, setacciare la farina ed incorporarla all’impasto. Stessa cosa per il lievito. Successivamente, aggiungere gli albumi montati a neve. Mescolare per un paio di minuti per amalgamare tutti gli ingredienti.

Versare il composto in una tortiera imburrata o ricoperta da carta da forno e far cuocere a 180° per circa 40 minuti. La torta al latte caldo prenderà vita pian piano e una volta cotta, potrà essere spolverata con uno strato di zucchero a velo prima di essere servita.

Se “Torta al latte caldo senza burro, una ricetta facile per le giornate di freddo” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “La morbidezza è di casa con i panini al latte pronti in pochi minuti“.