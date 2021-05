Oggi presenteremo un dolce buonissimo che presenta nella ricetta l’avocado (qui al link illustriamo tutte le proprietà di questo magnifico frutto).

Si tratta di un frutto davvero benefico per la nostra salute per tutta una serie di ragioni. In primis è ricco di vitamine A, D, E, K e B. Ancora, è fonte di potassio, magnesio, zinco, di fibre e di tanti grassi buoni o monoinsaturi.

Ma entriamo subito nel vivo della ricetta. Ecco la torta al cioccolato ancora più golosa e soffice e alta con questo ingrediente speciale che combatte colesterolo e aiuta la digestione.

Passiamo a fare la spesa per la torta al cioccolato con questo ingrediente speciale

Presentiamo subito quali sono gli ingredienti da comprare o cercare in dispensa:

a) 300 gr di farina tipo 1;

b) 300 gr di polpa di avocado maturo;

c) 100 gr di zucchero di canna integrale;

d) 70 gr di cacao amaro;

e) 70 ml di latte;

f) 70 ml di olio di semi;

g) 2 uova;

h) 1 cucchiaino di cannella (o/e un baccello di vaniglia);

i) 1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Setacciamo la farina e uniamo ad essa il lievito, la cannella e il cacao amaro.

Poi separiamo i tuorli dagli albumi e lavoriamo quest’ultimi con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A parte montiamo gli albumi a neve ben ferma.

Ora aggiungiamo ai tuorli di uovo e zucchero, la polpa di mango precedentemente frullata, l’olio e il latte. Infine aggiungiamo gli ingredienti secchi, ossia farina, lievito, cannella e cacao amaro.

A questo punto inglobiamo al composto ottenuto, e con l’aiuto di una spatola, gli albumi montati a neve, con movimenti lenti e regolari, procedendo sempre dall’alto verso il basso.

Versiamo il tutto in una tortiera infarinata e imburrata e cuociamo a 180° per circa 45 minuti. Al riguardo non dimentichiamo mai che, per quanto riguarda la cottura, si tratta di indicazioni relativamente di massima. Ogni forno è infatti una storia a sé.

Dunque mentre la nostra torta cuoce non perdiamola mai di vista, evitando categoricamente di aprire lo sportello. Dovremo farlo solo verso la fine del tempo di cottura, per verificare con uno stecchino il suo stato interno.

Quando la torta ci sembrerà cotta a puntino, lasciamola raffreddare nel forno con lo sportello aperto. Poi la riponiamo sul piatto di servizio magari (è facoltativo) con una spolverata di zucchero a velo e cannella.

Dunque, ecco presentata la torta al cioccolato ancora più golosa e soffice e alta con questo ingrediente speciale che combatte colesterolo e aiuta la digestione. Infine, sempre in tema di dolce presentiamo in quest’altro articolo la ricetta del soffice ciambelline della nonna.