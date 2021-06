Ormai l’estate sta per arrivare, e quindi tutti ci stiamo preparando. Innanzitutto stiamo cercando di trovare i migliori posti dove andare in vacanza. Poi, stiamo cercando di passare il nostro tempo libero molto più spesso all’aperto. In questo senso lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare i migliori consigli. Qualche settimana fa infatti avevamo indicato un passatempo perfetto per l’arrivo della bella stagione.

Oggi invece vediamo l’aspetto più temuto di tutta l’estate, ovvero il momento in cui dovremo metterci il costume. Se non ci siamo tenuti in allenamento, tutti lo noteranno. Dobbiamo quindi trovare il modo di evitare brutte figure, ed anzi essere quelli con il fisico migliore. Torniamo in forma e prepariamoci alla prova costume con questi velocissimi esercizi che possiamo fare a casa.

L’attività fisica molto semplice

Partiamo da un esercizio fondamentale per la parte bassa del corpo, ovvero gli squat. Molti conoscono questo esercizio dal concetto molto facile. Essi consistono inizialmente nello stare in piedi con le gambe leggermente divaricate, e con le braccia in avanti. Poi si piegano le gambe, e si risale. È un tipo di esercizio che alla lunga può essere impegnativo, ma sicuramente fa bene ai glutei.

Per gli addominali

Chi invece vuole migliorare i suoi muscoli addominali può provare il cosiddetto plank. Esso consiste nello stare a pancia in giù, appoggiati sugli avambracci e sulla punta dei piedi. Questa è una posizione impegnativa che però farà decisamente bene ad una grande quantità di muscoli nella parte superiore del corpo, in particolare agli addominali.

Con questi due esercizi si possono quindi modellare parte alta e bassa del nostro corpo, ed essere un po’ più scolpiti per il momento in cui ci troveremo in spiaggia. Ricordiamo infine l’alleato perfetto all’esercizio, ovvero una dieta sana ed equilibrata, che ci permette di stare bene e non mettere su troppi chili.

Ricordiamo inoltre di non tuffarsi a capofitto nell'attività fisica se si è fuori allenamento. Facciamo allenamenti progressivi ed eviteremo così infortuni.