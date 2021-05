Estate alle porte, meno restrizioni, e tutti con una gran voglia di partire. Ma se ancora le ferie sono lontane, perché non programmare per un breve weekend per ammirare le bellezze della nostra meravigliosa Italia? Allora, quest’oggi i consulenti della rubrica Viaggi e turismo illustrano una cittadina alle porte di Roma, assolutamente da visitare. Stiamo parlando di Sutri, un comune in provincia di Viterbo, poco distante dalla città eterna.

È considerato uno dei borghi più belli d’Italia ricco di monumenti e storia. Ci farà tornare indietro nella leggendaria storia romana per un weekend di serenità in un autentico borgo bellissimo a pochi chilometri da Roma. Infatti questa splendida cittadina fa parte dell’associazione Borghi più belli d’Italia. È ricca di storia, natura e incanto. Visitarla vuol dire immergersi nell’arte e nella natura, tornando con occhi e cuore pieno di meraviglie.

Sutri ha origini lontanissime, risalenti probabilmente all’età del bronzo. Da visitare assolutamente il parco archeologico, sito a ridosso di via Cassia. Possono vedersi ben 64 tombe, ricavate nella parete di tufo. Poi l’Anfiteatro, interamente ricavato nel tufo risalente probabilmente tra la fine del II sec. a.C. ed il I secolo d.C. Poteva contenere oltre 9.000 persone. Ed inoltre il Mitreo, in origine luogo di culto del dio Mitra, è divenuto poi una chiesa cristiana, denominata la chiesa della Madonna del Parto, Villa Sovorelli e tanto altro.

Pertanto oltre ai resti di origine etrusca, il paese è ricco di storia romana e medievale. Tra tutte queste meraviglie, merita poi di essere visitato il Museo di Palazzo Doebbing, contenente capolavori dell’arte. È davvero suggestivo e vale davvero la pena visitarlo per tutte le ricchezze archeologiche che contiene. Tant’è vero che Sutri ha ricevuto anche la Bandiera Arancione, che certifica i piccoli borghi eccellenti dell’entroterra. Ed ecco perché si può tornare indietro nella leggendaria storia romana per un weekend di serenità in un autentico borgo bellissimo a pochi chilometri da Roma.

