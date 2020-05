Dopo più di due mesi chiusi in casa per il lockdown, è inevitabile che molti di noi abbiano visto il proprio corpo cambiare. La chiusura delle palestre, la vita sedentaria, il mangiare forse più del solito per noia, ha cambiato il nostro corpo. E ora, durante la fase 2, abbiamo l’opportunità di tornare in forma in 5 semplici mosse.

Un primo avviso però, è d’obbligo: tornare in forma significa voler acquistare nuovamente la propria tonicità, vuol dire eliminare quei due, tre chili presi durante la quarantena. Se invece volete dimagrire per ragioni di salute, o se sapete di dover perdere una quantità di peso ingente, rivolgetevi ad un medico o a un nutrizionista.

Detto questo, vediamo come tornare in forma in 5 semplici mosse.

Eliminate gli alcolici

Lo sappiamo, i bar e i locali hanno appena riaperto e state sognando quello Spritz con patatine da mesi, ma purtroppo, se volete tornare in forma, dovrete rinunciare. L’alcol infatti è uno dei più grandi nemici del peso-forma. Potrete sempre godere di un buon bicchiere di vino o di una birra fresca durante il weekend, ma durante la settimana cercate di fare attenzione!

I carboidrati fanno bene, se sono quelli giusti

Molti tendono a eliminare dalle proprie diete i carboidrati. Nulla di più sbagliato! I carboidrati sono tra gli elementi essenziali di un’alimentazione sana, che ci forniscono energia e ci rendono capaci di affrontare la giornata. Dovete solo imparare a scegliere quelli giusti: puntate su quelli a digestione lenta, che evitano picchi di insulina. Evitate pizza, pane e patate, e dedicatevi piuttosto alla scelta e alla scoperta dei prodotti integrali, che saranno vostri alleati nel tentativo di tornare in forma!

Usate dei condimenti

I piatti senza sapore non sono mai piaciuti a nessuno, e probabilmente vi porterebbero a mangiare tra un pasto e l’altro, mandando così in fumo il vostro progetto di tornare in forma. Piuttosto, condite tutto con olio di oliva: 3 cucchiai al giorno saranno più che sufficienti.

Prendetevi del tempo per voi stessi

L’affanno e lo stress sono nemici giurati del peso-forma. Cercate di trovare del tempo per voi, riposatevi, liberate la mente. La dieta è importante, ma lo è anche la propria serenità: quindi il weekend, assieme a quel bicchiere di vino di cui parlavamo prima, concedetevi anche qualche cibo sfizioso. Il vostro corpo non ne risentirà, ma il vostro umore vi ringrazierà!

Fate attività fisica

Sono anni che si ripete la stessa cosa: la dieta senza attività fisica non darà mai i risultati sperati. Fare allenamento infatti, tonifica il corpo, restituisce forza alla pelle, e permette di dimagrire in modo sano e facile. In più, non dimentichiamoci di quanto il work out abbia effetti positivi sulla mente: il rilascio di endorfine vi renderà felici e fieri di ciò che state facendo.

E poi, si sa, mens sana in corpore sano.