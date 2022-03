La primavera è alle porte e con essa anche il ritorno al nostro guardaroba colorato e ricco di sfumature e allegria.

I cappotti iniziano a lasciare il posto a giacchetti in pelle, trench e capispalla leggeri.

Gli stivali e le scarpe pesanti cominciano a far capolino sempre più di rado ai nostri piedi, segnando il ritorno di leggere sneakers accattivanti.

In questo scenario che si ripete ciclicamente, la moda, come sempre, detta alcune regole che variano di stagione in stagione.

Per la primavera 2022 sembrerebbe esserci già una certezza in tema di pantaloni.

Tornano di tendenza questi particolari jeans che molte potrebbero già avere nel loro guardaroba direttamente da inizio millennio. Sempre che siano così fortunate da riuscire ancora a chiuderli senza troppe contorsioni.

Diversamente, le più fashion già sapranno che gli scaffali dei negozi ne sono colmi e in tutte le taglie.

Una stagione all’insegna del “finto trasandato”

Forse non se n’è mai andato, o forse la pandemia ci aveva un po’ distolto dai dettami della moda.

Fatto sta che lo stile “finto trasandato” o per i ben informati lo “shabby chic”, torna prepotentemente ad essere il protagonista.

Questa tendenza consente di azzardare degli accostamenti che neanche avremmo pensato di azzardare.

Questo perché ad essere inimmaginabile è anche il risultato.

Un mix di capi casual, a volte caratterizzati da tessuti e stoffe finte stropicciate, che incredibilmente riescono a rendere uniche ed eleganti.

Un blazer o una giacca di pelle abbinati a una T shirt, un paio di Converse o di pratiche scarpe in tela, borsa griffata.

Questi sono solo alcuni dei possibili protagonisti di questo stile, di cui il capo al centro di questo articolo è il re incontrastato.

Sveliamo di cosa stiamo parlando.

Tornano di tendenza questi particolari jeans adatti sia alle giovanissime che alle più grandicelle per degli abbinamenti super chic

Qualcuna avrà forse già capito.

Ci riferiamo al jeans strappato, non eccessivamente ma quel tanto che basta per essere perfetto alla base di diversi outfit.

Che sia sotto a una camicetta in abbinamento a dei tacchi oppure per un look da tutti i giorni per l’università o il lavoro.

Si, perché se c’è un tabù che questa moda si propone di superare è quello del “protocollo da ufficio” che impone di essere sempre perfetti. Poco importa il taglio, anche se le passerelle dicono a gran voce “zampa d’elefante”.

Ciò che conta sono soprattutto orli sdruciti e qualche strappo ben collocato lungo il pantalone tra la coscia e il ginocchio.

Un must have non solo per le giovanissime ma anche per le più mature, che con i giusti accessori potranno sdrammatizzare qualsiasi outfit.

