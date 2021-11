Ancora una volta i trend del momento riescono a sorprenderci con tante novità da sfoggiare durante le festività natalizie. Tra tutti questi meravigliosi accessori spicca in particolare uno dei trend già visti in questi anni e che ogni donna ha nel suo portagioie.

Proprio in questo periodo, vale la pena rispolverare questi vecchi accessori trendy, fantastici e sbarazzini che tornano di moda per un look glamour e perfetti per tutte le età.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non un gioiello qualsiasi ma un delizioso filo impreziosito da un elemento particolarmente indicato per le festività natalizie

I gioielli sono da sempre quegli accessori che definiscono gli outfit con un tocco di personalità. Possono essere seducenti, accattivanti, romantici o sbarazzini, economici o costosi, di lusso o bigiotteria, ma restano sempre piccole gioie che vengono tramandate da madre in figlia o che ricordano emozioni particolari di momenti unici.

Ogni gioiello ha una storia che vale la pena non svendere gettandola via o lasciandola chiusa per sempre in un piccolo portagioie. Così come per questi gioielli che sono tornati di moda dagli anni ’90, anche questi, sono nuovamente il trend del momento.

Tornano di moda questi fantastici e sbarazzini accessori trendy per avere un look glamour e perfetti per tutte le età

Le collane in particolar modo, sono quelle più indossate con queste piccole stelle o stelline passanti o pendenti. Un accessorio perfetto per brillare in questi giorni natalizi. Tra aperitivi, giochi di società, film e molte altre occasioni in cui si possono sfoggiare con leggerezza e spensieratezza, su ogni tipo di outfit.

Le collane possono essere indossate come un classico choker per i maglioni non accollati, lunghezza classica o multi filo per gli scolli generosi o lunghe sui vestiti lunghi. Insomma ogni modello ha un suo accostamento ideale da sfruttare al meglio per queste festività.

Da non dimenticare che ogni stella può essere anche incisa. Quindi se si sta cercando l’idea giusta da regalare per Natale una delle personalizzazioni più d’effetto può essere composta da delle lettere del nome incise su ogni stella. Oppure le iniziali dei propri figli, dei propri animali, una data data importante e così via.

Approfondimento

Torna di moda questo meraviglioso modo di truccarsi da diva che sta spopolando su tutti i social