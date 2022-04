Con l’arrivo della primavera tornano anche gli asparagi. Sembra, dunque, il momento propizio per tornare a provare qualche bella ricetta che ne valorizzi il gusto unico e che ci permetta di godere di tutti i suoi nutrienti.

Scopriamo, dunque, una preparazione molto semplice per gratinare questi ortaggi spettacolari per poterli quindi mettere in tavola sorprendendo tutti i commensali. Torna la stagione degli asparagi e noi non ci facciamo trovare impreparati, anzi, impariamo subito una bella ricetta da far venire l’acquolina in bocca.

Ingredienti

Proviamo a preparare degli asparagi gratinati con pancetta affumicata, un goloso piatto molto semplice da fare. Questi sono gli ingredienti necessari per quattro persone:

600 g di asparagi freschi;

100 g di Parmigiano grattugiato;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

100 g di panna fresca;

un pizzico di noce moscata;

150 g di pancetta affumicata;

pepe;

sale.

Tutti questi semplici ingredienti ci permettono, dunque, di impreziosire gli asparagi, che sono buoni un po’ in qualunque modo decidiamo di prepararli. Non solo, ma ricordiamo che secondo gli esperti sono anche degli ortaggi che fanno bene alla salute. Infatti, potrebbero stimolare la diuresi e aiutare l’intestino a funzionare bene grazie alle fibre in essi contenuti. Potrebbero anche aiutarci a ridurre i livelli di colesterolo e di zuccheri presenti nel sangue.

Contengono, inoltre, una buona quantità di vitamine, che contribuirebbero al buon funzionamento dell’organismo. Insomma, pare proprio che si tratti di un ingrediente buono e sano. Vediamo, dunque, come metterlo insieme agli ingredienti qui sopra per rendere i nostri asparagi perfetti.

Torna la stagione degli asparagi e noi possiamo gratinarli così in una ricetta ricca di sapore e di nutrienti

Iniziamo la nostra preparazione preriscaldando il forno a 220°C. Mettiamo gli asparagi freschi in una pirofila abbastanza grande.

Prendiamo la pancetta affumicata e riscaldiamola un po’ in padella. Poi spegniamo il fuoco e prendiamo una ciotola. Qui mescoliamo la panna, la pancetta e metà del Parmigiano grattugiato. Regoliamo di sale e pepe.

Versiamo il composto così ottenuto sugli asparagi, cercando di distribuirlo il più uniformemente possibile. Mettiamo il resto del formaggio grattugiato sopra, in uno strato sottile e uniforme.

Con il forno ormai caldo, mettiamo la pirofila in forno e cuociamo per un massimo di 25 minuti, fino a quando il formaggio formerà una crosta bella dorata.

Dopo la cottura lasciamo raffreddare, il che darà al formaggio una consistenza più golosa e croccante.

