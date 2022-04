Questo mese di aprile è cominciato in maniera molto particolare. La primavera tanto desiderata sta esitando ad arrivare, o meglio si è presa una piccola pausa. Abbiamo visto le temperature calare nuovamente e la pioggia abbattersi su tutto il Paese.

Ma non c’è da disperare, il bel tempo sta tornando e con esso anche l’oroscopo ne beneficerà. Prepariamoci al colpo di scena per questi fortunati segni che vedranno una svolta tanto attesa. Il Sole attraverserà prima il segno dell’Ariete per sbarcare nel Toro, che chiuderà proprio il mese con l’Eclisse Solare.

Cosa ci dicono di preciso, quindi, questi movimenti dei pianeti secondo l’Astrologia? Vediamo come influenzeranno i vari segni zodiacali e quali eventi potrebbero presagire.

Torna il sole anche in amore non solo per la Bilancia, ma anche per questi altri segni fortunatissimi ad aprile

L’arte divinatoria dell’oroscopo non è altro che un insieme di previsioni e possibili interpretazioni. E il quadro astrale di questo mese di aprile sembra propendere favorevolmente per il segno della Bilancia.

Questo segno d’aria governato da Venere vivrà momenti di passione intensi e travolgenti. Finalmente si risolveranno le piccole crisi di coppia che ci hanno segnato in questi mesi. I single potranno vivere momenti indimenticabili, che potrebbero portare a qualcosa di più serio.

La svolta, però, arriva dal punto di vista finanziario e lavorativo. È il momento giusto per riprendere in mano i progetti che avevamo accantonato per mancanza di tempo o soldi. Prepariamo una proposta, anche per la richiesta di un aumento, potremmo finalmente avere una risposta positiva.

A seguire troviamo il Toro, finalmente uscito da un mese nero, si riprende la sua rivincita. L’amore continua ad andare a gonfie vele, è il momento di pensare alla convivenza o al matrimonio. I single che vorranno accasarsi conosceranno una persona che li coinvolgerà completamente. Ma è la sfera finanziaria e lavorativa che sboccia dopo un periodo complicato e poco stimolante. Grazie proprio all’Eclissi Solare di fine mese si apre un nuovo capitolo emozionante e di rinascita anche per il portafoglio.

Finiamo i Gemelli

Altro segno d’aria che vedrà andare alla grande tutte le sue passioni e progetti. Attenzione all’auto-sabotaggio, contiamo su noi stessi e non mettiamo in dubbio la nostra preparazione. L’autostima svolge un ruolo chiave sia in amore che sul lavoro, buttiamoci con tutta la grinta che ci contraddistingue. Verso metà mese potrebbe esserci qualche ostacolo che ci farà dubitare delle nostre scelte. Ma non demordiamo, sarà solo una semplice crisi passeggera dovuta a qualche contrattempo.

Insomma, finalmente torna il sole anche in amore per questi 3 segni che verranno anche baciati dalla fortuna. È il momento di pensare al futuro e magari investire in quel progetto che abbiamo sempre messo da parte. La primavera non ha solo risvegliato le emozioni, ha anche fatto cambiare il vento e girare la fortuna.

Approfondimento

