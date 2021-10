Dopo il setup del 5 ottobre ora si punta al rally natalizio dei mercati. Come al solito questa previsione verrà aggiornata in base agli eventi che poi si profileranno di giorno in giorno, di settimana in settimana.

Lo scopo di questa rubrica quotidiana è proprio questo, ovvero mantenere il polso della situazione dopo che abbiamo tracciato le nostre mappe.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Torna il sereno sui mercati che ora puntano a obiettivi ambiziosi, come era diventato probabile dopo la scadenza del nostro setup del 5 ottobre e come confermato di volta in volta.

Alle chiusura della giornata di contrattazione del 15 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.578

Eurostoxx Future

4.174

Ftse Mib Future

26.195

S&P 500 Index

4.471,38.

Il frattale annuale proietta una fase rialzista di qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 15 ottobre.



Come dovrebbe presentarsi il grafico della prossima settimana?

Un fase laterale ribassista fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio al rialzo fino a tutta la giornata di venerdì.

Probabile giorno del minimo settimanale: lunedì.

Torna il sereno sui mercati che ora puntano a obiettivi ambiziosi. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.280.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.085.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 25.755.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.386.

Quale operatività di trading multidays per lunedì e i giorni successivi?

Aprire posizioni rialziste con obiettivo un rialzo di almeno il 7/10% se non oltre fino a Natale. Come al solito di volta in volta indicheremo i livelli di inversione e se la tendenza verrà confermata o meno.