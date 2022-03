Il peggio per i mercati potrebbe essere alle spalle e da ora in poi, tranne sorprese che potrebbero venire dalla scadenza del setup del 28 marzo, non ravvisiamo probabilità elevate per ulteriori forti discese dei prezzi. Il minimo annuale probabilmente è stato segnato.

Torna il momento di investire sulle banche quotate a Piazza Affari? Procediamo per gradi e ora andiamo ad analizzare la struttura dei grafici per evidenziare possibili punti di forza e debolezza degli swing in corso.

Ora metteremo sotto la nostra lente i seguenti titoli: Banca IFIS, Bca MPS, Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit (MIL:UCG).

6 titoli sotto la lente del nostro Ufficio Studi

Il calcolo del fair value è stato elaborato dal nostro Ufficio Studi dopo aver analizzato le voci di bilancio avvalendosi anche delle stime e degli studi pubblicati da esperti su riviste specializzate.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 18,64. Fair value a 26 euro. Stime degli altri analisti a 21,30.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 16,86, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 22,16/23,57.

Bca MPS: potrebbe essere un buon momento per comprare?

Bca MPS, ultimo prezzo a 0,9650. Fair value non calcolabile secondo i nostri parametri, mentre le stime degli altri analisti portano a un prezzo obiettivo di 0,94.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 0,8712, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 1,0560/1,2580.

Banco BPM, ultimo prezzo a 2,703. Fair value a 2,20 euro. Stime degli altri analisti a 3,92.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 2,551, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 3,146/3,19.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,5510. Fair value a 2,80 euro. Stime degli altri analisti a 2,58.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 1,4430, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 1,8320/2,05.

Torna il momento di investire sulle banche quotate a Piazza Affari? Intesa Sanpaolo e Unicredit

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,0310. Fair value a 3,20. Stime degli altri analisti a 3,07.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile superiore a 2,1735, i prezzi potrebbero continuare a scendere nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 1,75/1,62.

Unicredit, ultimo prezzo a 9,489. Fair value a 12,60. Stime degli altri analisti a 17,17.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile superiore a 10,474, i prezzi potrebbero continuare a scendere nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 7,50/6,85.

Commento

Nonostante in alcuni casi sopra evidenziati, il trend di brevissimo sia rialzista e si ravvisi sottovalutazione dei prezzi rispetto al fair value e alle stime, il settore mostra ancora debolezza e alcuni oscillatori sono ancora girati al ribasso.

Meglio essere cauti in attesa di segnali più convincenti.