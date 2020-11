Amici dell’Upper East Side oggi è il vostro giorno. Infatti sono state svelate delle foto sui social che confermano l’arrivo, o meglio dire il ritorno, di Gossip Girl. Amore, moda e gossip torneranno presto nel nuovo film. Questo sarà leggermente diverso rispetto alla serie tv, così come New York. Dunque torna Gossip Girl, ma quando?

Il teen drama

La serie tv è stata lanciata nel 2007 da CW e trasmessa fino al 2012. Si basa sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar. In Italia è arrivata però un anno dopo, ma oggi è ancora possibile guardare la serie tv su Netflix, dove ci sono tutte le stagioni. Il telefilm racconta le vicissitudini di un gruppo di ragazzi che frequentano una delle scuole dell’élite newyorkese. Del loro rapporto con il telefonino e dell’occhio vigile sulle loro vite di un’anonima blogger, che tenderà a svelare i segreti più profondi.

Torna Gossip Girl, ma quando?

Il telefilm però ha deciso ufficialmente di tornare, ma questa volta sarà un film. Si sanno ancora poche cose sul reboot di Gossip Girl. Quello che si sa per certo è che Blake Lively e Leighton Meester, colonne portanti della serie originale, non saranno presenti. La trama non si allontana troppo da quella originale. Infatti il film racconterà le vicissitudini della nuova generazione di paperoni della borghesia di New York. Gli attori confermati sono Evan Mock, Eli Brown, Emily Alyn Lind, Jordan Alexander, Savannah Smith, Tavi Gevinson, Thomas Doherty, Zión Moreno e Whitney Peak.

La data però è ancora un mistero e non si sa quando sarà distribuito il reboot. Tuttavia sappiamo che sarà comunque nell’arco del prossimo anno e sul canale HBO Max. Chissà dunque anche quando arriverà in Italia, visto che la serie originale è arrivata nel Bel Paese dopo un anno.

Approfondimento

