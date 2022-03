Torna di moda lo stile marinaro con le righe ma ci sbagliamo pensando che queste allarghino fianchi e pancia

Sta tornando di moda lo stile marinaro con un trionfo delle righe blu alternate al bianco. Il timore di tutti nell’indossare maglioncini a strisce è quello di allargare la silhouette. Una regola generale che dimostri questo effetto ottico in realtà non c’è. Anzi potremmo dire che la riga ingrassa solo in alcuni casi ben precisi.

Dapprima bisogna considerare la frequenza delle strisce, la larghezza di queste, il colore, il tipo di tessuto. In particolare, occorre vedere dove sono posizionati i tratti rigati dell’abito. Potrebbe essere che in alcuni punti le righe facciano proprio a caso nostro e giochino a nostro favore. Ad esempio se le righe fossero disposte nella parte alta del vestito fin sotto al seno, allora sarebbero un buon espediente per raggiungere questi obiettivi. Le spalle vengono messe in risalto grazie ad un effetto ottico e diventano allo sguardo più ampie. Stessa cosa varrebbe per il décolleté che guadagnerebbe qualche centimetro e apparirebbe più generoso. In vita invece sarebbe preferibile la tinta unita.

Il girovita è un punto critico che andrebbe enfatizzato solo se sia veramente di 60 cm come nelle canoniche misure da miss. In sostanza in pochissime possono permettersi le righe in questa fascia del corpo. Meglio sempre optare per una tinta unita di tono scuro.

Che tipo di righe sono?

Anche qui dobbiamo differenziare fra righe larghe e righe fini. Se si alternano righe sottili di due colori diversi, l’effetto distorsivo della figura non si produce anzi prende il sopravvento il tono scuro. La nuance chiara viene come fagocitata nell’insieme. Se invece la riga orizzontale supera il centimetro di larghezza, allora in questo caso le strisce potrebbero dilatare le misure reali.

Il colore delle righe

In questo caso può valere un a regola generale: contrasto forte sullo scuro, effetto dilatatore assicurato. Al contrario se vediamo alternarsi delle strisce gialle bianche o azzurre e rosa, un effetto ottico così evidente non si produrrà. Vediamo ora dei singoli casi in cui la riga sarebbe deleteria se volessimo apparire più magre.

Quando non giocano a nostro favore

Se siamo intente ad acquistare un twin set o un cardigan a righe larghe orizzontali, cambiamo subito modello. Le righe, infatti, renderanno il tronco molto importante e non faranno al caso nostro.

Se indossiamo una maglietta marinara con scollo a barchetta allora le spalle appariranno ampie e contrasteranno dei fianchi importanti.

Torna di moda lo stile marinaro e se sapremo come dosare le righe, il nostro outfit esalterà il nostro fisico.

