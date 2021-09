Stare sempre al passo con la moda non è proprio un gioco da ragazzi. Infatti, le tendenze cambiano di anno in anno e a volte rendersene conto non è esattamente semplice. Ma, per riuscire ad essere sempre all’ultimo grido, possiamo provare a seguire le passerelle e a capire cosa sarà di moda per la prossima stagione. Per esempio, abbiamo provato ad indicarne uno in particolare nel nostro precedente articolo “Procuriamoci subito questo capo perché spaccherà come mai nell’autunno e nell’inverno 2021 e 2022”. Oppure, anche in “Come in tanti speravano torna finalmente alla ribalta questo fantastico capo che sicuramente abbiamo nell’armadio”. Oggi, invece, vogliamo svelare un colore in particolare che sicuramente ci farà piacere rivedere nel nostro guardaroba.

Torna di moda dopo un intero anno questo colore amatissimo che sicuramente vedremo nel nostro armadio

In questo caso, vogliamo soprattutto focalizzarci su un colore che anche lo scorso inverno aveva davvero spopolato. E lo abbiamo già ricordato in questo nostro vecchio articolo “Lavanda è il nuovo colore di moda e guai a chiamarlo viola”. Ma se pensavamo che questa tonalità avesse conquistato solo il 2020, beh, ci stavamo sbagliando di grosso. Infatti, torna di moda dopo un intero anno questo colore amatissimo che sicuramente vedremo nel nostro armadio. Il lavanda torna più potente che mai anche durante questa stagione. Non tutti se lo aspettavano e forse molti ne potranno rimanere sorpresi. Ma questa tonalità ha nuovamente conquistato le tendenze. E l’inverno si colorerà proprio di lavanda, pronto a darci calore e tranquillità per i prossimi mesi che ci aspettano.

Ecco come possiamo abbinare il colore lavanda per un look davvero formidabile e alla moda che non ci farà passare assolutamente inosservati

Forse alcune persone potrebbero essere preoccupate da questa tonalità. Infatti, non tutti sanno esattamente come abbinarla. Ma nessuna paura. Ecco dei consigli che potranno certamente tornarci utili e che ci renderanno la vita più facile. Abbiamo una sola e semplicissima regola da seguire. Dovremo accostare il lavanda a tutti i colori pastello che vorremo. Dunque, per esempio, se vogliamo apparire sgargianti ed energici, un maglione color giallo tenue con dei pantaloni lavanda farà un vero e proprio figurone. Oppure, se vogliamo osare, potremo accostarlo al celeste o, in alternativa, a un verde militare. Insomma, le scelte possono essere davvero illimitate. E possiamo anche decidere di creare noi dei nuovi abbinamenti, seguendo il nostro stile e il nostro istinto per dar vita a un look invidiabile perfetto per l’inverno che sta arrivando.