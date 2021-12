Quando pensiamo alla moda viene in mente qualcosa di nuovo che è uscito da poco, ma non sempre è così. A volte le tendenze tendono a riciclare oggetti del passato e riproporli in grande stile. È il caso di un accessorio che nella sua semplicità renderà unici i nostri capelli.

Ecco perché non sono solamente i tagli del passato che spopolano in questo periodo. Diamo una bella spolverata al nostro look e vediamo come renderlo trendy con un solo oggetto di stile.

Torna dagli anni 2000 quest’accessorio per capelli cool e sempre in ordine meglio di fermaglio e cerchietto

Per un’acconciatura senza pari non possiamo certamente prescindere dal conoscere le mode in corso. Con la tinta del momento possiamo veramente sbaragliare la concorrenza e ritagliarci il nostro momento di celebrità per le strade.

Per stare davvero al passo coi tempi, però, dovremmo sapere che torna dagli anni 2000 quest’accessorio per capelli cool e sempre in ordine meglio di fermaglio e cerchietto. Si tratta del mollettone.

Ne avevamo già parlato in articoli precedenti, ma ora mostreremo come indossarlo sulla chioma per essere sempre al top e non sbagliare mai il look.

Con classe ma senza rinunciare alla comodità

Il mollettone è l’accessorio che mancava ma che andava fortissimo agli inizi del millennio. Indossato dalle ragazzine più giovani, oggi lo si vede spopolare sui social sfoggiato dalle star più acclamate. Non è solamente trendy ma anche comodissimo perché mantiene pulita e ordinata la chioma. In più, ne esistono di colori e grandezze tutte differenti.

Lo stile più classico, che richiama gli anni addietro, prevede di fare una coda dietro la testa e fermarla verso l’alto. I capelli devono penzolare, creando un effetto a fontanella.

Chi ama tenere i capelli più corti può provare a fermarli più in basso, sotto alla nuca. In questo caso preferiamo una pinza di dimensioni ridotte, soprattutto se la coda si intravede appena. Otterremo un effetto minimale di grande efficacia stilistica.

In alternativa, sfoggiamo il nostro mollettone preferito raccogliendo solo una parte dei nostri capelli. Lasciamo cadere liberamente dietro la schiena i restanti. È una soluzione particolarmente efficace per le chiome ondulate e vaporose.

Infine, le più audaci possono giocare con lo stile, fermando i capelli in punti diversi con più di un mollettone. Sbizzarriamoci con le tipologie che più ci piacciono per creare un effetto accattivante con un mix di raccolto e semi-raccolto invidiabile.