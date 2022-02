Non molte tendenze degli anni ‘90 sono riuscite a tornare alla ribalta con lo stesso successo delle gonne cargo. Si tratta di gonne, lunghe o corte, generalmente al polpaccio, solitamente in cotone o in nylon, con le tasche laterali. Questo stile può donare un tocco sportivo ma anche chic. Dipende, appunto, dal tessuto della gonna e da come la si abbina. Il capo era un must have delle passerelle ed è stato riproposto recentemente, rappresentando uno dei modelli di punta del 2022.

Semplice e versatile, la gonna con le tasche veniva spesso indossata dalle pop star hollywoodiane, avvistate dai paparazzi e con essa immortalate. Anche allora, per lo più, si indossava con i sandali con la zeppa ma anche con semplici sneakers. In più, non mancava chi le abbinava a tacchi a spillo o a più comodi stivaletti con il tacco dritto. Insomma, una vera rivoluzione di stile!

Come è tornata alla ribalta la gonna cargo

Già Prada già nel 2019 aveva riproposto questa tendenza cargo nella sfilata da uomo autunno/inverno. Da qui, la corsa all’accaparramento di gonne e pantaloni cargo, proposti in nylon dal famoso brand. Poi, si è registrato un picco delle richieste di questi capi moda da metà dicembre 2021 fino ad inizio gennaio di quest’anno. Quindi, nel 2022 torna alla ribalta la tendenza moda anni ’90 delle gonne cargo. Ciò, come dimostrato dal fatto che le inserzioni che le riguardano si sono moltiplicate a vista d’occhio.

Pertanto, dobbiamo aspettarci che, soprattutto tra qualche mese, questo capo diventerà il nuovo must have della moda primavera estate. Ma, veniamo a “come abbinare le gonne cargo nel 2022”. Ebbene, l’immagine riproposta nelle pubblicità la vuole indossata con una minibag con tracolla, una T-shirt e capi vintage.

Torna alla ribalta la tendenza moda anni ’90 delle gonne cargo, ma ecco in quali modi abbinarle oltre ai sandali con zeppa

Il tessuto e il modello sono variabili, andando dalle mini fino alle midi e alle maxi. Il grande brand Stella McCarteney, ad esempio, la vuole abbinata a top e a sandali con la zeppa, ritornati in modo preponderante alla ribalta. Altri prediligono uno stile massimalista, ossia la gonna lunga comoda con, sopra, la maglia larga. Altri ancora, accentuano lo stile propriamente safari, abbinandola con sandali con cinturini in pelle, anche intrecciati, o con scarpe in tela. Infine, si può anche giocare con il contrasto di stili ed indossarla, ad esempio, con un top in seta. In tal modo, si potrà apparire più chic. Ancora, la si può abbinare sotto ad una camicetta animalier o, semplicemente, stile safari. Tutto dipende dalle esigenze e dal look che si vuole adottare!

