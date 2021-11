Uno dei film più visti e più amati torna finalmente al cinema. Un film che ha unito diverse fasce di età, che ne ha cresciute alcune e che ora è pronto a passare il testimone a una nuova generazione di ragazzi. Infatti torna al cinema per 4 giorni questo magnifico film che ha conquistato intere generazioni. Prima libro e poi film, è assolutamente pronto al suo magico comeback. Sono tantissimi i film che vengono riproposti: a volte nella loro versione originale, altre volte invece sono dei remake, oppure dei sequel. E questo torna nella sua versione unica, ma a gran sorpresa non arriva sulle varie piattaforme di streaming, come Netflix o Amazon Prime Video, ma bensì al cinema.

I film che tornano sono tantissimi

Siamo abbastanza abituati a vedere dei film tornare. Quanti film ci sono su Netflix che anni prima erano usciti al cinema? Veramente tanti: infatti su queste piattaforme non esistono solo delle produzione Netflix o Amazon. Altre volte, invece, ma raramente, alcuni film vengono prima lanciati sulle piattaforme di streaming e poi al cinema. Come ad esempio il caso di “Cruella”, film della Disney lanciato prima su Disney+ a pagamento e poi al cinema.

Torna al cinema per 4 giorni questo magnifico film che ha conquistato intere generazioni

Ma a fare il suo ritorno sul grande schermo questa volta è il mago più famoso del Mondo: Harry Potter. Ebbene sì, infatti sarà possibile rivedere al cinema il primo film della saga, ovvero “Harry Potter e la pietra filosofale”, dal 9 al 12 dicembre.

Un evento straordinario, dato che il primo film è uscito nel 2001. E dopo 20 anni dal primo movie, questo torna sul grande schermo pronto ad emozionare una nuova generazioni di bambini. Ma non saranno solo i bambini a correre al cinema. Infatti, tutti coloro che sono affezionati a questo film e che sono cresciuti con esso non rinunceranno a rivederlo al cinema. Per rivivere l’emozione che un tempo avevano provato. E chissà magari alcuni di questi andranno a vederlo con i loro figli piccoli. Un film quindi che lega veramente più generazioni e che è rimasto nel cuore di tantissime persone.

Adesso non rimane che interrogarsi se anche gli altri film della saga torneranno al cinema, oppure se solo il primo è il fortunato. Non dimentichiamo inoltre che alcuni libri di Harry Potter valgono una vera fortuna e dobbiamo assolutamente sapere se in casa ne possediamo uno di valore.

