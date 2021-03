Torna a correre uno dei titoli più amati dagli italiani e schizza in alto mentre la Borsa sonnecchia

Piazza Affari guadagna una scarsa sufficienza nella prima seduta della settimana. Per fortuna che alcuni titoli hanno ridato entusiasmo agli investitori. In particolare tra le blue chip si è rivisto correre uno dei titoli più amati dagli italiani e dal mondo intero.

Di seguito gli eventi che hanno caratterizzato la giornata borsistica, analizzati dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

Borse europee poco mosse mentre il Nasdaq torna a salire in modo sfacciato

La primavera è il periodo di risveglio per la natura, ma le Borse nella prima seduta della nuova stagione non hanno brillato. O almeno non hanno brillato quelle europee, perché quelle americane, invece, hanno iniziato molto bene la seduta.

In particolare l’indice Nasdaq, partito subito a spron battuto. Dopo due ore l’indice tecnologico segnava un rialzo dell’1,6% e i prezzi mostravano l’intenzione di recuperare il terreno perduto nelle precedenti sedute.

Tornando ai mercati azionari europei, oggi hanno fatto tutti il compitino per prendere sei. Tutte le principali Borse del Vecchio Continente hanno chiuso la seduta con guadagni attorno allo 0,3%. Fanno eccezione quella di Parigi, in calo dello 0,5% e la Borsa di Madrid, scesa pesantemente dell’1,7%.

Il vaccino c’è ma la macchina delle vaccinazioni stenta e le Borse sono timide

Sui mercati azionari pesa ancora l’incertezza dei contagi da Covid, che in queste ultime ore hanno accelerato in Italia come nel resto d’Europa. Come l’anno scorso la primavera sembra fare da volano ai contagi, solo che l’anno scorso non avevamo i vaccini. Quest’anno li abbiamo ma la campagna vaccinale in Europa stenta.

È un continuo rimbalzarsi di responsabilità, tra politica, case farmaceutiche, organizzazione nei singoli Paesi. Sta di fatto che la macchina delle vaccinazioni non decolla e cosi non decollano gli investimenti in Europa. Finché in Europa il Covid 19 non sarà sotto controllo gli investimenti massicci non arriveranno. È invece arrivato un fiume di denaro sul titolo Ferrari.

Torna a correre uno dei titoli più amati dagli italiani e schizza in alto mentre la Borsa sonnecchia

Anche Piazza Affari oggi ha chiuso con un guadagno minimo. La Borsa partita in ribasso, anche a causa dello stacco delle cedole, alla fine ha chiuso in guadagno.

Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) è salito dello 0,2% a 24.262 punti. Ma se la primavera intorpidisce gli indici azionari, per alcuni titoli la nuova stagione è davvero fonte di nuova vita. È il caso di Ferrari. Torna a correre uno dei titoli più amati dagli italiani e schizza in alto mentre la Borsa sonnecchia.

L’azione ha chiuso in rialzo del 4,9% a 172,1 euro. Il titolo viene da tre mesi di calo, ma nelle ultime sedute ha mandato interessanti segnali di ripresa. I prezzi hanno in 174 euro un ostacolo oltre il quale arriveranno prima in area 180 euro e poi sui massimi a 190 euro. Al ribasso c’è il semaforo giallo sotto 166 euro e semaforo rosso, sotto 162 euro. Infatti, in caso di discesa sotto 162 euro i prezzi scenderebbero in area 155 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.