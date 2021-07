In estate c’è l’abitudine di mangiare cibi freschi e soprattutto che si possano preparare velocemente. Le alte temperature, infatti, non sono d’aiuto per stare davanti ai fornelli. Per questo motivo si preferiscono molto volentieri piatti veloci, ma soprattutto che possono anche essere consumati in più giorni, così da non dovere cucinare. In un nostro precedente articolo avevamo visto come preparare le zucchine in un modo originale e fresco.

Adesso, nelle prossime righe, scopriremo come cucinare tonno e zucchine in un gustosissimo piatto estivo pronto in soli 5 minuti. È un piatto simile all’insalata di riso, ma con delle varianti che lo renderanno unico. Parliamo del riso freddo con tonno, zucchine e limone che darà un tocco di raffinatezza al piatto. È rapido da preparare e molto gustoso. Vediamo quali sono gli ingredienti che servono.

Gli ingredienti e la preparazione del riso tonno zucchine e limone

Innanzitutto, ci serviranno: 350 g di zucchine, 130 grammi di tonno sott’olio sgocciolato, 300 g di riso arborio, 1 succo di limone e 1 scorza di limone, quanto basta di olio extravergine, timo, sale fino, pepe nero e origano.

Presi gli ingredienti, iniziamo la preparazione cuocendo il riso in acqua bollente e salata. Il suggerimento è quello di seguire i tempi di cottura della confezione, anche se è preferibile scolarlo al dente. Bisogna poi prendere le zucchine, lavarle, spuntarle e tagliarle a metà. Fatto ciò si devono ritagliare delle striscioline di circa 1 cm e poi procedere con un ulteriore taglio a cubetti. Prendere il tutto e versarlo in una padella scaldata con un filo d’olio aggiungendo sale e pepe.

Basta che si cuociano per circa 2 minuti e, nel frattempo, si può prendere il limone e spremerlo preparando il succo.

Fatto ciò, lo si può usare per sfumare le zucchine e cuocere per altri 2-3 minuti e poi si può lasciare raffreddare il tutto. Nel frattempo il riso sarà cotto, quindi si potrà scolare e raffreddarlo sotto un getto d’acqua fredda per bloccare la cottura e infine lo si dovrà far raffreddare.

Una volta freddi si possono unire quindi riso e zucchine in una ciotola con l’aggiunta del tonno, l’origano e il timo. L’ultimo passaggio è di aggiungere la scorza di limone, mescolare e mettere tutto in frigo a raffreddare. Ecco che si potrà gustare una pietanza fresca e raffinata in poco tempo. Si possono aggiungere, per un sapore ancora più intenso, anche i pomodorini datterini, olive nere o peperoni sott’olio. Un consiglio è quella di conservare per un massimo di due giorni in frigorifero la pietanza.