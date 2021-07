Per essere in forma toniche e snelle sappiamo che dobbiamo fare qualche sforzo. Dal niente non nasce niente e l’attività fisica anche se limitata, porta sempre i suoi frutti.

Partendo dal presupposto che ogni settimana dovremmo fare almeno 2 sedute di sport nonchè cercare di camminare ogni giorno, vediamo altri esercizi specifici. A seconda della parte del corpo che vogliamo rafforzare o tonificare esiste un allenamento ben preciso.

Tonifichiamo il petto per rassodare il seno ed avere un décolleté invidiabile con questi 5 esercizi

Una parte del corpo molto importante per le donne è il seno. Avere una buona tonicità in questa zona ci fa sentire bene con noi stesse e giovani. Vediamo come possiamo mantenere in forma questa parte del corpo così femminile. Tonifichiamo il petto per rassodare il seno ed avere un décolleté invidiabile con questi 5 esercizi.

Iniziamo con i plank, mettendoci nella posizione come per fare i piegamenti sulle braccia e rimaniamo semplicemente ferme. Appoggiamo poi l’avambraccio al pavimento e stringiamo i pugni. Teniamo gli addominali ben stretti e faremo lavorare pettorali ed altri muscoli allo stesso tempo;

In seguito, sedute o in piedi, contraiamo i muscoli pettorali. Semplicemente contraiamoli e rilassiamoli, come faremmo con i bicipiti o altri muscoli. Ripetiamo l’operazione più volte, questo movimento manterrà il muscolo attivo.

Altri esercizi da fare in casa, in palestra o all’aperto

Allungate su una panca, prendiamo dei pesi o delle bottiglie di acqua, cominciando con i più leggeri e solleviamoli. Respiriamo ad ogni sollevamento e cerchiamo di mantenere e stendere bene le braccia completamente per un vero effetto rinforzante.

Ripetiamo poi lo stesso esercizio ma invece di sollevare i pesi dall’alto in basso, effettuiamo un movimento di apertura e chiusura. Portiamo i pesi dal petto verso l’esterno aprendo completamente le braccia e poi in alto. Facciamolo più volte respirando bene e provando dei pesi diversi.

L’ultimo esercizio consiste nelle “flessioni al muro”. In piedi sporgiamoci in avanti verso il muro con le braccia allungate. Effettuiamo delle vere e proprie flessioni più facilmente e con più stabilità. L’importante è sentire che i muscoli delle braccia e dei pettorali lavorino.

Tutti questi esercizi aiutano a bruciare grassi e calorie, a perdere peso e soprattutto a tonificare i nostri pettorali. In questo articolo si spiegano delle varianti di questi stessi esercizi, con l’aggiunta di alcuni nuovi.