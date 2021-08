Data l’incertezza del momento storico particolare che stiamo vivendo, sempre più persone hanno trovato soluzioni alternative al classico allenamento in palestra o all’aperto.

Ecco che la vendita di attrezzi per il “work out” in casa, ovvero l’esercizio fisico fra le mura domestiche è aumentata considerevolmente.

Tonifica il corpo e scarica lo stress il più divertente attrezzo per la ginnastica da casa che possono praticare tutti a tutte le età: è il pungiball.

I benefici del “tirare pugni”. In commercio è possibile trovare tantissimi modelli ma tutti si differenziano secondo due tipologie principali: quelli per professionisti e quelli per principianti.

Per i primi i modelli sono progettati e realizzati con materiali di altissima qualità fatti pre resistere agli allenamenti più intensi e hanno costi maggiori.

Per i secondi invece il prezzo è più abbordabile e i materiali sono più economici e meno resistenti ma assolvono lo stesso alla loro funzione nell’allenamento.

Ma perché tirare pugni fa così bene? Vediamo le principali caratteristiche di questo esercizio:

aumenta la capacità di resistenza allo sforzo fisico;

aiuta a scaricare lo stress psicologico;

tonifica i muscoli;

mantiene la forma fisica;

potenzia la coordinazione;

migliora i riflessi.

Anche per i più piccoli

Molti psicologi ne supportano il valore educativo consigliandone l’utilizzo anche ai più piccoli. Soprattutto in quella fascia d’età fra i 3 e i 6 anni in cui il bambino impara a gestire le proprie emozioni.

La rabbia è una di queste ed è fra le più difficili da incanalare nella maniera più sana. Ecco che questo attrezzo è utilissimo anche a loro per scaricare le tensioni o le energie in eccesso.

I modelli più diffusi

Il vasto panorama di modelli fra cui scegliere prevede queste caratteristiche principali:

basi solide per gli attrezzi professionali o riempite ad acqua e sabbia con ventose;

sono regolabili in altezza fino a 160 cm;

i più resistenti hanno molle in acciaio che offrono una capacità di rimbalzo maggiore.

Come per qualsiasi attività fisica, anche questo esercizio va eseguito osservando delle regole che mettono al riparo da possibili infortuni. Pertanto si consiglia sempre di indossare le specifiche protezioni a mani e polsi in modo da non slogarsi le articolazioni o procurarsi lesioni. Per l’acquisto facciamoci consigliare dal personale qualificato o da un trainer esperto.

Inoltre bisogna considerare il pungiball un vero e proprio “avversario”, pertanto non è consigliabile rimanere fermi ma bisogna sempre costantemente muoversi per schivarlo. In fondo è la parte più divertente!

