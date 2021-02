Tutti lo vestono. Tutti lo amano. Ma non tutti apparentemente sanno che è una persona, e cosa più importante, persona ancora in vita. Così Tommy Hilfiger è una persona? I social sotto choc dopo la scoperta. Il designer americano ha iniziato la sua carriera disegnando, grazie al businessman Mohan Murjani, la sua linea d’abbigliamento sportivo maschile. E sempre grazie a Murjani ha aperto nel 1985 la Tommy Hilfiger Corporation. Il vero ed enorme successo arriva negli anni 90, anni straordinari anche per Calvin Klein e Ralph Lauren. Da lì in poi il marchio Hilfiger è diventato un colosso del fashion.

La Gen Z però non lo conosce

Lo strano caso vuole che tutti indossano i suoi capi, ma nessuno sa che è una persona ancora in vita. E quando i social lo hanno scoperto, Twitter non ha smesso cinguettare. E la voce è arrivata anche allo stesso account ufficiale del brand. Ma cerchiamo di ricostruire l’accaduto e cosa è successo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Tommy Hilfiger è una persona? I social sotto choc dopo la scoperta

Tutto nasce su TikTok, il nuovo famosissimo social. Law Roach, rinomato stylist americano, ha deciso di accettare una challenge su TikTok. Questa prevede di chiamare degli amici su FaceTime e poi attaccare dicendo che si è di fretta e che ora non si può parlare. E così è stato.

Law Roach ha iniziato a chiamare molti del suoi amici su FaceTime, come ad esempio Tom Holland, Tiffany Haddish, Kerry Washington e anche Tommy Hilfiger. Dopo che il famoso designer ha risposto al telefono moltissimi account suoi social hanno iniziato a twittare sconvolti del fatto che il designer fosse una persona e che fosse vivo.

Così su Twitter l’account di Tommy Hilfiger ha chiesto aiuto a Calvin Klein e a Ralph Lauren. Altri due brand che hanno fatto, e stanno ancora facendo, la storia della moda americana.

Approfondimento

Per la moda il 2020 è un anno in calo ma la ripresa potrebbe essere vicina.