Togliere le zecche al cane in modo naturale prima che depongano le uova

La zecca è un parassita capace di creare diversi danni alla salute sia del cane che dell’uomo. Le zecche possono nascondersi non solo sul pelo del nostro amico a quattro zampe, ma anche in casa. Esistono diverse specie di zecche e quelle maggiormente diffuse in Italia si nutrono sia sugli uccelli che sui cani.

A proposito degli uccelli, quando si parla della pericolosità dei piccioni, uno dei motivi è proprio la zecca. In ogni caso, la zecca si nutre di sangue e può stare attaccata anche per settimane, attività alla quale si dedica durante i mesi estivi. Infatti, l’estate è il periodo in cui le zecche iniziano ad attaccare gli animali o l’uomo stesso.

L’attacco sui cani o sull’uomo avviene in maniera singolare. Esse si nascondono sull’erba e sulle piante, nell’attesa del passaggio del soggetto da attaccare, che sia un animale o l’uomo. Spesso il soggetto attaccato non si accorge della presenza della zecca in quanto, nel momento del morso, inietta delle sostanze anestetiche.

Solitamente, dopo massimo una settimana, le zecche cadono da sole. Tuttavia, se ci accorgiamo che il cane ha un po’ di malessere generale, probabilmente dovremmo controllargli il pelo. Fortunatamente sono facilmente individuabili.

Invece, se il cane vomita giallo con schiuma e di continuo, potrebbe essere per i succhi gastrici, niente di allarmante. I sintomi della presenza di una zecca, invece, sono febbre, dolore reumatoide, inappetenza e spossatezza.

Parassiti addio

Nonostante le zecche si stacchino da sole, sarebbe opportuno agire tempestivamente. Quindi, ecco come togliere le zecche al cane in modo naturale utilizzando l’aceto, la camomilla o il limone come soluzioni repellenti.

In pratica, bisogna portare ad ebollizione dell’acqua e lasciare in infusione due bustine di camomilla. Aspettiamo che si raffreddi e, a questo punto, bisogna imbibire della bambagia e strofinarla sulla parte in cui è attaccata la zecca.

Per quanto riguarda il limone, invece, bisogna portare ad ebollizione dell’acqua e aggiungere le fette di limone, continuando a bollire per qualche altro minuto. Filtriamo ed eseguiamo la stessa prassi precedentemente spiegata.

Togliere le zecche al cane in modo naturale prima che depongano le uova

Comunque, in commercio esistono degli strumenti, a forma di uncino, appositi per rimuovere velocemente e facilmente le zecche attaccate. In ogni caso, a partire dalla primavera e fino all’autunno, dovremmo proteggere il nostro amico peloso con gli antiparassitari. Collari e pipette potrebbero salvaguardare il cane dalle malattie, compresa la leishmania.

Le zecche, dopo essere state a contatto con il cane, depongono le uova in casa, negli spazi caldi, come le fessure. È di fondamentale importanza, quindi, fare tutto il necessario per prevenire l’infestazione sia sul cane che in casa.

Teniamola sempre pulita e profumata, proteggiamo il cane ogni mese ed evitiamo di portarlo a passeggio vicino alle piante. Dopo ogni uscita, comunque, dovremmo controllarlo. Ricordiamo, però, di rivolgersi al veterinario se dovessimo vedere una zecca e di chiedere il suo parere prima di usare un rimedio naturale. Ma, in ogni caso, sarebbe opportuno che se ne occupasse lo specialista.

