A chi non è mai successo di voler buttare degli indumenti macchiati per paura che non possano tornare come prima? Togliere le macchie più difficili non sarà più un problema con questo prodotto: stiamo parlando dell’acqua ossigenata.

Macchie di caffè

Stiamo bevendo un buon caffè e qualcuno, improvvisamente, ci urta. Il risultato? Maglietta o pantaloni macchiati. Per rimuovere le macchie di caffè, suggeriamo di mettere il capo interessato a bagno in una bacinella piena di acqua calda. Versare sopra la macchia dell’acqua ossigenata e lasciare in ammollo per circa 3 ore. Strofinare con un po’ di sapone sulla macchia e, una volta asciutta, sarà sparita.

Macchie di ruggine

Può capitare di macchiare di ruggine un capo passando il ferro da stiro e si sa che questa è una delle macchie più ostiche da rimuovere. Quello che non tutti sanno è che è possibile rimuovere le macchie di ruggine utilizzando acqua ossigenata e patate. Per farlo, pelare le patate, lavarle e grattugiarle. Metterle in un contenitore e versarci sopra due cucchiai di acqua ossigenata. Mettere le patate sulla macchia e lasciar agire per almeno 30 minuti. Dopodiché, lavare normalmente il capo in lavatrice e la macchia di ruggine sarà soltanto più un ricordo.

Macchie di sangue

Le macchie di sangue sui capi possono essere rimosse utilizzando l’acqua ossigenata. Infatti, mettendo dell’acqua ossigenata direttamente sulla macchia fa sì che si liberi l’ossigeno e di conseguenza la macchia sparisca. Lasciare dunque agire per circa 30 minuti: subito vedremo emergere delle bollicine bianche. Mettere il capo da lavare in lavatrice e la macchia sparirà senza problemi.

Aloni da sudore

In particolar modo sui capi chiari, possiamo notare la formazione di fastidiosi aloni giallastri che rovinano i nostri indumenti. Per ovviare a questo problema, possiamo mettere in ammollo il capo interessato con acqua e acqua ossigenata. Se lasciamo agire l’acqua ossigenata per tutta la notte, essa eliminerà gli aloni gialli. Fare un normale ciclo di lavatrice e il bucato tornerà splendente.

Togliere le macchie più difficili non sarà più un problema con questo prodotto: l’acqua ossigenata, infatti, è molto efficace su alcune delle macchie più difficili da rimuovere.